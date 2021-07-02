CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Diyarbakır'da tekstil işçileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Diyarbakır'da tekstil fabrikasındaki işçileri ziyaret etti.

Karaca, temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte beraberindeki bazı milletvekilleriyle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasına ziyarette bulundu.

Çalışanların üretim gerçekleştirdiği sahada inceleme yapan Karaca, fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra işçilerle yemekte bir araya gelen Karaca, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

İktidara geldikleri ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe gireceğini belirten Karaca, "CHP bu ülkeye hakkı, hukuku, adaleti getirmek için her mücadeleyi ve her bedeli ödeyecek olan siyasi partidir. CHP iktidarı, adaletin, hukukun, hakkın tecelli ettiği bir iktidar olacaktır." dedi.

Öte yandan, bazı CHP'li milletvekilleri de merkez Bağlar ilçesinde, Kadın Üreticiler Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.