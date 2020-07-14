CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Konya'da - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Konya'da

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Konya'nın Ilgın ilçesinde "Acil Kamulaştırma Kararı"nın yeniden gözden geçirilmesini isteyerek eylem yapan Çavuşcugöl Mahallesi halkını ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Konya'nın Ilgın ilçesinde "Acil Kamulaştırma Kararı"nın yeniden gözden geçirilmesini isteyerek eylem yapan Çavuşcugöl Mahallesi halkını ziyaret etti.

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Karaca, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun kömür üretim faaliyetlerinin devamı için aldığı "Acil Kamulaştırma Kararı"nın gözden geçirilmesini isteyen Çavuşcugöl Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Karaca, burada yaptığı konuşmada, doğa, çevre ve halk sağlığı için mücadele eden herkesin yanında olduğunu söyledi.

Çevre için mücadelenin bir vatandaşlık görevi olduğunu savunan Karaca, "Kadını, erkeği, çoluğu çocuğu ile mücadele ediyorsunuz. Bu mücadelenizden dolayı ben ülkem adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Uzun zamandır direniyorsunuz. Topraklarınız için mücadele ediyorsunuz. Bizler de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karaca, Parti olarak mahalle halkının taleplerine duyarlı olduklarını vurgulayarak, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bu mücadeleyi anlattığımızda bize şunu söyledi, 'Gideceksiniz, Çavuşcugöl'deki vatandaşlarımızın direnişini duyuracaksınız. Dinleyeceksiniz ve onların taleplerini, Meclis kürsüsünden, o duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, gösterip duyuracaksınız'. Bugün bu amaçla buraya geldik." diye konuştu.

Karaca'dan sonra CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de kısa bir destek konuşması yaptı.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ise yaptığı konuşmada, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, çalışmalarına ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, Karaca ve beraberindekiler vatandaşın taleplerini dinledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Konya'da - Son Dakika
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