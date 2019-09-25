Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca Mersin'de
Son Dakika Güncel Haber

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca Mersin'de

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Nükleer santral (Akkuyu Nükleer Güç Santrali) inşaatını yeniden gözden geçirin ve derhal durdurun. İnşaata ilişkin anlaşmayı da yol yakınken iptal edin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Nükleer santral (Akkuyu Nükleer Güç Santrali) inşaatını yeniden gözden geçirin ve derhal durdurun. İnşaata ilişkin anlaşmayı da yol yakınken iptal edin." dedi.

Karaca, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) önünde düzenlenen basın açıklamasında, projenin, insan ve doğa sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu savundu.

İnşaatın durdurulması konusunda çağrı yapmak için çevre gönüllüleriyle bölgeye geldiklerini belirten Karaca, katılımcılara teşekkür etti.

Karaca, projede Türk vatandaşlarının istihdamına imkan verilmeyeceğini iddia ederek, şöyle konuştu:

"Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, santralde 7-8 bin kişi gibi afaki rakamlarda iş olanağı sağlanacağı iddia ediliyor. İnşaatta amele olarak çalışabilirsiniz ama yine yapılan sözleşme uyarınca bu nükleer santral tamamlanıp, reaktörler devreye girdiğinde o sözleşmeye göre burada sadece ve sadece Rus vatandaşları çalışacak. Bizim vatandaşlarımızdan bir birey dahi iş imkanına sahip olamayacak"

Projenin inşaatında yerli ürünlerin kullanılmayacağını ileri süren Karaca, "Anlaşmaya göre burada yapılan inşaata Türkiye'de üretilen bir tek çivi dahi çakılmayacak. Tamamı Rusya'dan gelecek. İnşaat bittikten sonra da bütün yedek parçalar, aletler Rusya'dan gelecek. Bunu, sözleşmeden biliyoruz." dedi.

Karaca, santral anlaşmasında eksikliklerin olduğunu savunarak, alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesi gerektiğini dile getirdi.

Projenin durdurulmasını istediklerini kaydeden Karaca, "Nükleer santral inşaatını yeniden gözden geçirin ve derhal durdurun. İnşaata ilişkin anlaşmayı da yol yakınken iptal edin." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan ile çeşitli derneklerin üyeleri katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca Mersin'de

Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gül'e yakın isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Ne kadar saçma olursa olsun cevap veriyor
Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin IMF ile görüşmesi soruldu: Gizli bir şey yok Sanal istihdam fuarının ikincisi 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısırlı mevkidaşı Hafız'ın sözlerine yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 21:29:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca Mersin'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]