CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Samsun Adliyesi'nde konuştu - Son Dakika

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, kadın cinayetlerine ilişkin, "Bu tür davalarda iyi hal indiriminin, tahrik hükmünün, işte kravat taktı diye, takım elbise giydi diye faile uygulanan iyi hal indiriminin kaldırılarak bu şekilde karar verilmesini çok daha olumlu buluyoruz." dedi.

Karaca, Samsun'un İlkadım ilçesinde 14 Şubat'ta tartıştığı eşi Mihrican Ekmenci'yi (46) bıçakla öldüren tutuklu sanık Oğuz Kaan Ekmenci'nin (51) Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasını takip etmek için kente geldi.

Adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaca, herkesi derinden etkileyen ve her geçen gün artan kadın cinayetleri nedeniyle Samsun'da olduklarını söyledi.

Mihrican Ekmenci'nin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kocası tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Karaca, "Bugün Mihrican adına biz de adalet mücadelesini ailesiyle vermek ve artık bir kadın kardeşimiz aramızdan ayrılmasın diyerek o adalet mücadelesine destek olmaya geldik." ifadesini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'nin yüz yıllardır süren kadın mücadelesinin en büyük ve en üst kazanımı olduğunu öne süren Karaca, şöyle devam etti:

"42 milyon kadına hiç sorulmadan bir gece tek adamın iradesiyle, 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyorum' dendi ama hiçbir kadına sorulmadı. Hiçbir adalet mücadelesi veren erkek arkadaşlarımıza sormadı, topluma sormadı. '1 Temmuz'da da biz bundan çıkacağız' diyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olmasının kadına karşı şiddet, çocuklara karşı şiddet, istismar, taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerinin aslında biraz daha faillerine cesaret veren bir durum olduğu açıkça ortada. Bizler de hem 1 Temmuz öncesinde İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğimizi Samsun'dan bütün ilgilere aktarmaya hem de il başkanımızla, il kadın kollarımızla, Samsun milletvekilimizle ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle kadına karşı şiddete, kadın cinayetlerine ve çocuklara, kadınlara yönelik her türlü istismara karşı mücadelemizde ortaklaştığımızı, bir kadın daha eksilmediği, Türkiye'yi hep birlikte kuracağımız günlerin mücadelesini birlikte vermeye geldik."

Karaca, Samsunluları işlenen kadın cinayetlerine, kadına karşı şiddet ve istismara duyarlı olmaya, Mihrican gibi cinayete kurban gitmiş kadınların adalet mücadelesine destek olmak için davayı takip etmeye davet etti.

Yakın zamanda katledilen bir kadının duruşmasında faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini anımsatan Karaca, "Biz bu tür davalarda iyi hal indiriminin, tahrik hükmünün, işte kravat taktı diye, takım elbise giydi diye faile uygulanan iyi hal indiriminin kaldırılarak bu şekilde karar verilmesini çok daha olumlu buluyoruz. Umut ediyoruz ki Mihrican için de o adalete ulaşacağız." diye konuştu.

Açıklama sırasında Karaca'ya CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ile partililer eşlik etti.