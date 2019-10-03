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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ardahan'ın kalkınmasının gençlerin göç etmemesi anlamına geldiğini belirterek, "Azalan değil, çoğalan bir nüfus olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ardahan'ın kalkınmasının gençlerin göç etmemesi anlamına geldiğini belirterek, "Azalan değil, çoğalan bir nüfus olacak. Bu şehrin eti, sütü, balı, peyniri dünyaya, Türkiye'ye yetecek derecede. Önemli olan bunu değerlendirmek, pazara dönüştürmek." dedi.

Çeşitli temasları dolayısıyla Ardahan'da bulunan Kaya, CHP Ardahan İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Yıldırım Kaya, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını partililere iletti.

Ardahan'ın okur-yazarlık oranını en yüksek olduğu kentler arasında yer aldığına işaret eden Kaya, "Bakmayın çocuklarımızın göç edip gittiğine. Sizin yarattığınız değerlerin kimi ABD'de ses veriyor, kimi İstanbul'da, kimi dünyanın başka kentlerinde. Her biri Ardahan'dan daha fazla nüfusa sahip olan kentler yarattınız. Ben Kırşehirliyim Kırşehir'de Ardahanlı bir mahalle var." diye konuştu.

Kentin tarım ve hayvancılık sektörendeki potansiyeline dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"İnsanlar artık o İstanbul'un sıkışmış havasını terk edip kendi doğduğu kente gelmek isteyecek. 10 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne Kars'a ne Ardahan'a elle tutulur bir hizmet etmediğini gördük. Ardahan'da belediyemizin özellikle kış sporları alanında güzel çalışmaları olacak, biz de destek vereceğiz. Düşünün bir ilin kapısı var ama sınır ticareti yok. Ardahan'ın kalkınması demek gençlerimizin göç etmemesi demektir. Azalan değil, çoğalan bir nüfus olacak. Bu şehrin eti, sütü, balı, peyniri dünyaya, Türkiye'ye yetecek derecede. Önemli olan bunu değerlendirmek, pazara dönüştürmek."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:51 Kaynak: AA
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