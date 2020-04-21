CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Amatör spora olan yatırım kesilmemeli - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, futbolculara milyon avrolar ödeyen kulüplerin, olimpiyat branşları dahil amatör spora olan yatırımı kesmesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Kaya, yazılı açıklamasında, Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin amatör branşlara yatırımı kesme düşüncesinin, Türk sporunda telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağını belirtti.

Büyük kulüplerin bu yatırımı kesmesi halinde müessese takımlarının da yarışmacı ortamından çekilme tehlikesi olacağına işaret eden Kaya, koronavirüs sürecinin Türkiye ekonomisini sarstığını, büyük paraların döndüğü futbol dünyasının ise doğal olarak bu krizden etkilendiğini kaydetti.

Kaya, şöyle devam etti:

"Futbolculara milyon avrolar ödeyen kulüplerin, olimpiyat branşları dahil amatör spora olan yatırımı kesmesi kabul edilemez. Unutulmasın ki, futbolun da öz kaynak düzeninin devamını, amatör şubelerden gelen sporcular oluşturmaktadır. Eğer kulüpler giderlerini azaltma adına fedakarlık yapacaksa, bu Batı ülkelerinde olduğu gibi profesyonel futboldan başlar. Bir profesyonel futbolcunun maaşının yarısı ile koca bir sezon idare eden amatör şubelerin kapatılması, sporumuzda derin tahribat yaratır."

Profesyonel futbolun yaşadığı zorlukların da bulunduğuna dikkati çeken Kaya, TFF başta olmak üzere ilgili tüm kurumları göreve davet etti.

Kaya, "Amatör branşları kapatmak yerine profesyonel futboldaki baş döndürücü rakamları yeni baştan gözden geçirerek çözümleyici formüller üretmek daha akılcı bir yaklaşım olur." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığına çağrıda bulunan Kaya, üç büyükler başta olmak üzere olimpik branşları bulunan tüm kulüplere maddi destek sağlaması gerektiğini, konunun kororanivüsle ekonomik mücadele kapsamına alınmasının şart olduğunu vurguladı.