Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Biz Milletin İradesine Sahip Çıkmak İstiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Biz Milletin İradesine Sahip Çıkmak İstiyoruz"

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Adaylarımız seçildikten sonra asla partizanlık yapmayacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Adaylarımız seçildikten sonra asla partizanlık yapmayacak. Kendilerine oy vermeyen seçmene adaylarımız sırtını dönmeyecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kırşehir temasları kapsamında Kaman ilçesini ziyaret etti. İlçe teşkilatını ziyaret eden Kaya'ya, İl Başkanı Baran Genç ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan eşlik etti. Kaman ilçesinde vatandaşlara hitap eden Kaya, örf ve adetlerini unutmadıklarını siyaset için de geleneklerini malzeme yapmadıklarını söyledi.

İlçe teşkilatı ve esnaf ziyaretinin ardından Kırşehir'e gelen Kaya, seçim bürosunda partililerine hitap etti. Kaya, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizde dün nereye oy verdiğine bakmadan insanları kucaklamak var. Cumhuriyetin ilanının 100. yılını da Atatürk ve ülke sevdası ile kutlayacağız. Toplumu ayrıştırmayacağız. Kırşehir ve Türkiye nefret ve şiddet dilinden usandı. Bu kin, nefret ve ayrıştırıcı dil niye? 31 Mart akşamı kutlama yapmayacağız. Seçim Kurulu Kırşehir adayımız kazandı sonucunu verince kurban keseceğiz. Sonrasında ise huzur ve bereket vereceğiz." - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:14 Kaynak: İHA

Kaman, Kırşehir, Yıldırım Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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