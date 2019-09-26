CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Bizim IMF ile işimiz olmaz

Kaya, "IMF, eğer CHP'ye 'Bunlar, bu ülkeyi yönetemiyor, siz ne düşünüyorsunuz, siz de şu anda Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldiniz' niyetiyle geliyorsa şunu çok net bilmeleri gerekir; bizim, IMF ile işimiz olmaz. Bizim, Türkiye ekonomisini ayağa kaldıracak politikalarımız var." dedi.