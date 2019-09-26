Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Bizim IMF ile işimiz olmaz
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Bizim IMF ile işimiz olmaz

1 saat önce

Kaya, "IMF, eğer CHP'ye 'Bunlar, bu ülkeyi yönetemiyor, siz ne düşünüyorsunuz, siz de şu anda Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldiniz' niyetiyle geliyorsa şunu çok net bilmeleri gerekir; bizim, IMF ile işimiz olmaz. Bizim, Türkiye ekonomisini ayağa kaldıracak politikalarımız var." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Bizim IMF ile işimiz olmaz, System.String[]

Kaya, "IMF, eğer CHP'ye 'Bunlar, bu ülkeyi yönetemiyor, siz ne düşünüyorsunuz, siz de şu anda Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldiniz' niyetiyle geliyorsa şunu çok net bilmeleri gerekir; bizim, IMF ile işimiz olmaz. Bizim, Türkiye ekonomisini ayağa kaldıracak politikalarımız var." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:05 
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