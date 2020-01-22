CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "(CHP'nin düzenlediği Eğitim Çalıştayı) Önümüzdeki günlerde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: '(CHP'nin düzenlediği Eğitim Çalıştayı) Önümüzdeki günlerde... - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "(CHP'nin düzenlediği Eğitim Çalıştayı) Önümüzdeki günlerde...

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

"(CHP'nin düzenlediği Eğitim Çalıştayı) Önümüzdeki günlerde çalıştayın 6 temel konu başlığına ilişkin çalışmaları bir kitapçık haline getirilecek. Türkiye'nin her yerine, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili kurumlara da sorunlar, tespitler ve çözüm önerilerimizle birlikte ulaştırılacak"

"18 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında eğitimde demokratik ideallerden, bilimsel ve çağdaş pedagojik ilkelerden giderek uzaklaşılmış, kindar ve dindar nesil yetiştirme yaklaşımıyla geçmişin olumlu birikimleri de yok edilmiştir"

"Bütçeden eğitime ayrılan pay yıllar itibariyle sürekli azalmış, ailelerin eğitim harcamaları ise sürekli artmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi bu yolla açık ve örtük biçimde eğitimi ticarileştirmiştir. Devlet okullarında ise kamusallık ilkesi egemen olmaktan çıkartılmıştır"

"Bizim amacımız yeni bir dünyaya hazırlanmaktır. Hedefimiz insanca yaşanılabilir bir Türkiye ve Dünya'dır. Bu nedenle eğitim giderek daha fazla önemli hale gelmektedir. Bunun için de tüm politikalarımızın merkezinde yaşam boyu öğrenme ve insan merkezli çözüm arayışları bulunmaktadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: (CHP'nin düzenlediği Eğitim Çalıştayı) Önümüzdeki günlerde...

Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:07 Kaynak: AA
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