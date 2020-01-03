CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Başkan Seçer'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Başkan Seçer'e ziyaret - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Başkan Seçer'e ziyaret

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Başkan Seçer'e ziyaret, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Kaya, "Mersin'den beklentimiz yüksek. Mersin'in sorunlarının üstesinden gelebileceğinize inanıyorum. Genel Başkanımız da inanıyor" dedi.


Bir dizi ziyaret ve etkinliğe katılmak üzere Mersin'e gelen Kaya, CHP Parti Meclisi üyesi Fatma Güner ve Mersin İl Başkanı Adil Aktay ile birlikte Başkan Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer'i, göreve seçilmesinin ardından telefonla tebrik ettiğini, ancak hayırlı olsun ziyaretinin bu güne kaldığını ifade eden Kaya, "Hem kurtuluş gününü kutlamak, hem hayırlı olsun demek için özellikle 3 Ocak'ı tercih ettik" diye konuştu.


Mersin'in sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışına kavuşmasının partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanmasından daha önemli olduğunu vurgulayan Kaya, "Mersin'den beklentimiz yüksek. Mersin'in sorunlarının üstesinden gelebileceğinize inanıyorum. Genel Başkanımız da inanıyor. Aradan geçen 9 ayda yaptığınız işlerle halkın sevgisini kazandığınızı görüyorum" ifadelerini kullandı.


"Mersin müstesna bir kent"


Seçer de Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunu, Mersin'in doğum günü olarak nitelediğini belirterek, "Ecdadımızın canını ortaya koyarak bizlere bu güzel vatan parçasını armağan etmesinden dolayı başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun silah arkadaşlarını, ecdadımızı rahmetle şükranla anıyorum. İnşallah bundan sonra bu toprakları ihya etmek, geliştirmek vazifesi bize ait. Kentin belediye başkanı olarak da bunun bilincindeyiz" dedi.


Mersin'in özel bir şehir olduğuna vurgu yapan Seçer, "Mersin müstesna bir kent. Çok farklı özellikleri olan bir kent. Her anlamda zenginlikler taşıyor. Ekonomik zenginlikler, coğrafi zenginlikler, insana özgü tarihi, kültürel, demografik birçok zenginliği bir arada yaşayan bir kent. Bizler de sosyal demokrat görüşe sahip belediye başkanları olarak bu bilinçle, huzuru tesis ederek, birliği, beraberliği bu kentte daim kılarak önemli hizmetler yapacağız" diye konuştu. - MERSİN

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Vahap Seçer, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:24 Kaynak: İHA
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