Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Eğitim Sen'e ziyaret
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Eğitim Sen'e ziyaret

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Türkiye'de eğitimin sorunları ve bu sorunlara çözümler nasıl olabilir diye sorulduğunda, Eğitim Sen'in siyasal ve mücadele geçmişine bakmak gerekir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Eğitim Sen'e ziyaret, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, " Türkiye'de eğitimin sorunları ve bu sorunlara çözümler nasıl olabilir diye sorulduğunda, Eğitim Sen'in siyasal ve mücadele geçmişine bakmak gerekir." dedi.

Kaya, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın (Eğitim Sen) genel merkezini ziyaret ederek, sendikada daha önce genel başkanlık görevini yürüttüğünü, ziyaret sebebinin eğitim ve öğretim yılının başlaması olduğunu belirtti.

Sendikanın 110 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Kaya, "Türkiye'de eğitimin sorunları ve bu sorunlara çözümler nasıl olabilir diye sorulduğunda, Eğitim Sen'in siyasal ve mücadele geçmişine bakmak gerekir. Bakıldığında Türkiye'nin yaşanan eğitim krizinden nasıl çıkılacağının yol haritası bulunmaktadır." diye konuştu.

"Benim çocuğum, istediği okula gidecek"

Sendikanın eğitime yönelik yaptığı çalışmalarda, öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve idarecileri bir bütün olarak gördüğünü ifade eden Kaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan etmeden önce eğitim sistemi ile ilgili yapacağı çalışmaları, eğitim emekçileriyle konuşarak gerçekleştirdiğini vurguladı.

Atanamayan öğretmen sayısının 700 bine yaklaştığını savunan Kaya, şunları söyledi:

"Mevcut çalışan öğretmenlerimizin özlük sorunları içinden çıkılmaz haldedir. Gerekçe olarak tıpkı 12 Mart ve 12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz ve 20 Temmuz darbe süreçlerinden sonra da yine eğitim emekçileri haksız yere ihraç edildi. Bunları tümü bir sorunsal yumak olarak duruyor. Bunların hiçbiri şu anda da çözülebilmiş değil. Okullar tamamen ihtiyaç fazlası okullarla donatılmış durumdadır. Örnek, Şırnak'ta bir pilot uygulama yapılıyor. Şırnak'ın tamamını neredeyse imam hatiplilere dönüştürüyorlar. Okullar boş, öğrenci yok. Vatandaş, öğrencisini göndermiyor. Benim çocuğum istediği okula gidecek. TBMM, açılmadan buradaki sorunları tek tek derleyip kürsüde dile getireceğiz."

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da ziyareti için Kaya'ya teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Eğitim Sen, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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