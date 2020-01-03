CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Mersin Büyükşehir Belediyesine ziyaret - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, yerel seçimlerde Mersin ve Adana'da elde ettikleri başarının, İstanbul'dakinden daha büyük olduğunu söyledi.

Kaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e yaptığı ziyarette, partisinin yerel seçimde başarılı olduğunu söyledi.

Mersin'in çok önemli bir kent olduğunu belirten Kaya, "Mersin'de, Adana'da elde ettiğimiz başarı İstanbul'daki başarıdan daha büyük." ifadesini kullandı.

Kaya, kentten beklentilerinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı iktidar olacaksa bu, Mersin'de gösterilecek başarıyla gelecektir. Sizin başarısızlığınız halkın iktidarının kuruluşunun önüne en büyük engel olacaktır." diye konuştu.

Mersin'de 9 ayda önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Kaya, Seçer'in kent tarafından sevildiğini gördüklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Seçer de Mersin'in özel bir şehir olduğunu belirterek, önemli hizmetler yapmayı hedeflediklerini anlattı.

CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen ile İl Başkanı Adil Aktay'ın eşlik ettiği Kaya, sonrasında Yenişehir ve Mezitli belediyelerini ziyaret etti.

Kaya, Seçer ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile merkez Toroslar ilçesindeki Kuvayımilliye Anıtı'nın açılış törenine de katıldı.