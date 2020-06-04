CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan YKS ve LGS açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan YKS ve LGS açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "AKP'nin sınavları haziran ayında yapma ısrarının gerekçesi, 'Temmuz ayında havalar sıcak olur, sınavlar yapılamaz.' oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "AKP'nin sınavları haziran ayında yapma ısrarının gerekçesi, 'Temmuz ayında havalar sıcak olur, sınavlar yapılamaz.' oldu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların 15 Ağustos'ta yüz yüze telafi eğitimine başlamasına karar verdi." dedi.

Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının hayatın her alanını etkilediği gibi eğitim alanında da yeni tedbirlerin alınmasına ve yeni uygulamaların başlatılmasına neden olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle okullarda uzaktan eğitim başlatıldığını, üniversitelerde online sınav sistemine geçildiğini, nisan, mayıs ve haziran aylarında yapılacak çok sayıda sınavın da ileri tarihlere ertelendiğini hatırlatan Kaya, "Pandemi sürecinde, nisan mayıs ve haziran ayında yapılacak bazı sınavlar ertelendi. Ancak 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı (LGS) ertelenmedi." ifadesini kullandı.

Aksine, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak YKS'nin öne çekilerek, 27-28 Haziran'a alındığını anımsatan Kaya, YKS'nin öne alınma amacının anlaşılamadığı gibi gerekçesinin de açıklanmadığını savundu.

CHP olarak, Kovid-19 riski nedeniyle YKS ve LGS'nin ertelenmesi için TBMM'ye verdikleri araştırma önergesinin, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini bildiren Yıldırım Kaya, "AKP'nin sınavları haziran ayında yapma ısrarının gerekçesi, 'Temmuz ayında havalar sıcak olur, sınavlar yapılamaz.' oldu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların 15 Ağustos'ta yüz yüze telafi eğitimine başlamasına karar verdi. Haziranda sınav yapan, ağustosta telafi eğitimi başlatan AKP, haziran ve ağustos aylarında kar yağacağını düşünüyor. Gençlerimize ve çocuklarımıza karşı takınılan umursamaz tavır, çoğu kişi tarafından belki unutulacak ama sınava girecek çocuklarımız, gençlerimiz ve onların aileleri, bu tavrı hiçbir zaman unutmayacaklar." diye konuştu.

Öğretmen atamaları

MEB tarafından 18 Mart 2020'de ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin kararnamelerinin Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek, bekletildiğini iddia eden Kaya, verdikleri yoğun çaba sonucu öğretmenlerin kararnamelerinin, 22 Haziran'da çıkacağının açıklandığını anımsattı.

Kaya, 2 Haziran'da yeni sözleşmeli öğretmen alım sürecinin başladığını belirterek "Biz de bu süreci yakından takip edeceğiz. Öğretmenlerimizin kararnamelerinin bir gün bile geciktirilmesine tahammülümüz yok, herkes bunu bilsin, OECD'nin raporlarına göre Türkiye'de acil 200 bin öğretmenin atamasına ihtiyaç var. Bütün dünyanın bildiği bir gerçeğe maalesef AKP hükümeti kulak tıkıyor." açıklamasını yaptı.

Rehabilitasyon kurumlarının ve buralarda çalışan öğretmenlerin sorunlarının da hala çözülmediğini savunan Kaya, rehabilitasyon merkezi çalışanlarının kısa çalışma ödeneğinden tam olarak yararlandırılmadığını söyledi. Bu merkezlerin 15 Haziran'da çalışmaya başlayacağını anımsatan Kaya, "Ancak bu merkezlerde eğitim alan 18 yaşından küçük, kronik rahatsızlıkları bulunan ve dış etkilere karşı korumasız olan çocuklarımız büyük bir risk altında olacak." görüşünü savundu.

Kaya, 2017 Temmuz döneminde ataması yapılan öğretmenlerin mağduriyetinin de giderilmesi gerektiğini ifade ederek bu öğretmenlerin göreve başlama tarihi değil, atama tarihleri esas alınarak mazeret tayininden yararlanmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Tüm ücretli öğretmenlerin kadroya alınması çağrısı yapan Kaya, "Buradan Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bir çağrı daha yapmak istiyorum; 2 Haziran'da başlatılan sözleşmeli öğretmen alımlarında tüm engelli öğretmenleri göreve başlatarak onların engellerini kaldırın. Pandemi sürecinde engelli öğretmenlerimize güzel bir müjde verelim." dedi.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında ders veren 4 bin 500 PİKSET öğretmeninin de atama beklediğini bildiren Kaya, bu atamaların da bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Pandemi sürecinde eğitim

Milli Eğitim Bakanlığının okullar için satın aldığı otomatik sensörlü dezenfektan cihazlarının bedelinin, okul idareleri tarafından ödenmesinin istendiğini ileri süren Kaya, ayrıca birçok okul yönetiminin de belediyelerden dezenfektan ve maske talebinde bulunduğunu ileri sürdü.

Belediyelerin bu ihtiyaçları seve seve karşılayacağını, ancak iktidarın buna da izin vermediğini savunan Kaya, bu konuya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un el atması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığından yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama bekliyoruz. Okul eksiği, sınıf eksiği nasıl tamamlanacak. Bu yaz döneminde bir çalışma var mı? Sosyal mesafe koşullarına uyularak eğitim yapılacaksa 40-50 kişilik sınıflarda, bu eğitimler nasıl gerçekleştirecek? Milli Eğitim Bakanlığı yaz döneminde açık olacak kreşler, spor okulları ve kuran kurslarında çocuklarımızın güvenliği sağlamak için nasıl tedbirler alınmıştır? Aileler bu konuda çok tedirgin. Ayrıca belediyelerin bünyesinde faaliyet gösteren kreş ve spor okullarının faaliyetine henüz izin verilemedi. Bu kurumların faaliyetine ne zaman izin verilecek?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan YKS ve LGS açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 04:23 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan YKS ve LGS açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin 3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi         
23:11
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu         
22:55
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi         
22:47
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı         
22:30
Son Dakika: Haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı Son Dakika: Haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı         
22:06
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor         
22:05
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı         
21:59
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi         
21:47
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı         
21:45
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü         
21:42
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı         
21:38
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı         
21:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi         
21:21
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz         
21:17
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak         
21:06
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı         
21:04
Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır         
21:02
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı         
20:42
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum         
20:41
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi         
20:32
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti         
20:25
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi         
20:22
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi         
20:19
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi         
20:17
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti         
20:04
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri         
19:45
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı         
19:35
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı         
19:32
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 23:20:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan YKS ve LGS açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]