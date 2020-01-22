CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Her türlü vakıf, cemaat ve ticari işletmenin okullara girişi ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: 'Her türlü vakıf, cemaat ve ticari işletmenin okullara girişi ve... - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Her türlü vakıf, cemaat ve ticari işletmenin okullara girişi ve...

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)

"4 milyona yakın Suriyeli ülkemizde yaşamaktadır. Bu 4 milyona yakın Suriyelinin Türkiye'de doğan 500 bin çocuk oluşmuştur. Bu çocukların tamamı eğitime devam etmek zorunluluğu var. Ne bunlara eğitim verebilecek öğretmen var ne de karma eğitimde Türkiye'deki kendi çocuklarımızın bunlarla birlikte eğitim alma olanağı yok"

"Bu tamamen Antep'te Kilis'te Adana'da Mersin'de Hatay'da içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Bu sorun derhal çözülmelidir"

"Çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı gelişimi için her türlü vakıf, cemaat ve ticari işletmenin okullara girişi ve eğitime müdahalesi engellenmelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Her türlü vakıf, cemaat ve ticari işletmenin okullara girişi ve...

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:07 Kaynak: AA
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