CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Kesintisiz ve zorunlu temel eğitime geri dönülmeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: 'Kesintisiz ve zorunlu temel eğitime geri dönülmeli' - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Kesintisiz ve zorunlu temel eğitime geri dönülmeli"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)

"7 milli eğitim bakanı değişmiş, 15 sistem değişikliğine gitmiş ama

Adalet ve Kalkınma Partisinin eğitimde ideolojik anlamdaki ısrarı inatla değişmemiştir"

"Tüm vatandaşlarımıza eşit, parasız, nitelikli eğitimi sağlamak kamunun birincil görevidir"

"Tüm yurttaşlar için eşit ve demokratik bir eğitim sisteminin kurulmasını acilen gündeme alınmasını sağlayacağız"

"Eğitim hakkından yararlanmanın önündeki en büyük engellerden biri olan ve kamuoyunda 4+4+4 şeklinde anılan kesintili eğitim düzenlemesinden acilen vazgeçilmesi, kesintisiz ve zorunlu temel eğitimin uygulanmasına geri dönülmesi gerekmektedir. ve 12 yıl değil 13 yıla çıkartılmalıdır"

"Son dönemde okula gitme çağına gelmiş ve devam edemeyen öğrenci oranı yüzde 10'u geçmiştir. 3,5 milyona yakın ortaokul ve liseye devam etmeyen öğrenci vardır. 3,5 milyon da açıköğretim üniversitelerine devam eden öğrenci vardır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Kesintisiz ve zorunlu temel eğitime geri dönülmeli

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:13 Kaynak: AA
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