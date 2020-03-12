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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı her türlü tedbirin arkasında...
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, basın mensuplarına açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:50 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, basın mensuplarına açıklama yaptı.
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