CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı her türlü tedbirin arkasında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: 'Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı her türlü tedbirin arkasında... - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı her türlü tedbirin arkasında...

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, basın mensuplarına açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, basın mensuplarına açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı her türlü tedbirin arkasında...

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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