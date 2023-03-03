CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmek üzere belediye binasına geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmek üzere belediye binasına geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ile ilgili açıklamasının ardından siyasi kulislerde hareketli saatler yaşanmaya başladı. Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor." sözleriyle yaptığı çağrı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine geldi. Kuşoğlu, yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra belediye binasından ayrıldı.

Kaynak: AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine geldi

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