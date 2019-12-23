CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: "Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: 'Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum' - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: "Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün kendisiyle ilgili iddialarını yargıya taşıyacağını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün kendisiyle ilgili iddialarını yargıya taşıyacağını bildirdi.

Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Aygün ile 3 yıldır görüşmediğini, kendisine yönelik iddiaları medyadan öğrendiğini belirtti.

Aygün'ün, iddialarında ağabeyini de konu ettiğini ifade eden Kuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sinan Aygün, adımı bu işe karıştırma çabasına ağabeyimi de ilave ediyor. 'Genelkurmay istihbaratta çalışıyordu, FETÖ'den açığa alındı.' diyor. Öğretmen Albay olan ağabeyim değil kardeşim, 6 yıl önce emekli olmuş ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmayan, gurur duyduğum, vatansever biridir. Yani Sinan Aygün'ün bu beyanı da doğru değildir.

Sinan Aygün'ün bu iddialarını yargıya taşıyorum. Ancak durum böyle olmakla birlikte Sinan Aygün'ün yaptığı gibi benim sürekli olarak bu hadiselere karıştırılmak istenmemin nedenini milletimizin sağduyusuna bırakıyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Kuşoğlu, Sinan Aygün, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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