Karabıyık'tan "Kpss" Soruları: "İptal Edilmesi Düşünülen Soru Var mı? Soruşturma Açıldı Mı?" - Son Dakika
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Karabıyık'tan "Kpss" Soruları: "İptal Edilmesi Düşünülen Soru Var mı? Soruşturma Açıldı Mı?"

03.08.2022 12:08
Karabıyık'tan "Kpss" Soruları: "İptal Edilmesi Düşünülen Soru Var mı? Soruşturma Açıldı Mı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 2022 KPSS sorularının Yediiklim Yayınevi tarafından daha önce yayınlandığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Karabıyık; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e; “İptal edilmesi düşünülen soru var mıdır? 2022 KPSS ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?” sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 2022 KPSS sorularının Yediiklim Yayınevi tarafından daha önce yayınlandığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Karabıyık; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e; "İptal edilmesi düşünülen soru var mıdır? 2022 KPSS ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 2022 KPSS sorularının Yediiklim Yayınevi tarafından daha önce yayınlandığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerinde; "2022 KPSS sorularının bir yayınevine ait kitapçık ile paralellik gösterdiği bilgileri doğru mudur?" sorusunun yanıtını istedi.

Karabıyık, önergesinde; şu değerlendirmeyi yaptı:

"Velilerin, öğrencilerin güveni kalmadı. Sürekli benzer olaylar, iddialar meydana geliyor. ÖSYM tarafından yapılan 'İncelenmiştir, sorun yoktur' açıklaması yeterli değildir. Soru işaretlerini ortadan kaldırmamıştır. Öğrenci ve velilerin artık bu açıklamayı yapan kuruma da, sınavlara da güvenleri kalmamıştır. Bakanlığın ve ilgili kurumun yıllardır zedelenen bu güveni tekrar yapılandırma konusunda en ufak bir girişimi bulunmamaktadır. Şu an 'sorun yoktur' açıklamasına bile, 'olsa da vardı diyemezler, sınav güvenliğinde başarısızlıklarını kabul etmezler' şeklinde düşünenler çok sayıdadır. Kaldı ki bu olayda bir cemaat, bir dernek vb. şaibesi hakkında çekinceleri olduğunu bize ulaşan öğrenciler ve aileler de ifade ediyor. Bu konunun takipçisi olacağız."

Karabıyık, şu soruları yöneltti:

"2022 KPSS sorularının bir yayınevine ait kitapçık ile paralellik gösterdiği iddiaları doğru mudur? Hangi alanlarda kaç soru bu yayınevinin kitapçığı ile paralellik göstermektedir? 2022 KPSS soruları daha önce herhangi bir alanda yayımlanmış mıdır? İptal edilmesi düşünülen soru var mıdır? 2022 KPSS ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabıyık'tan 'Kpss' Soruları: 'İptal Edilmesi Düşünülen Soru Var mı? Soruşturma Açıldı Mı?' - Son Dakika

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