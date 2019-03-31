Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Oyunu Kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Oyunu Kullandı

18 dakika önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in oy kullanma görüntüleri ve Erkek'in açıklamaları Vatandaşların oy kullanmalarından detaylar ÇANAKKALE - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek oyunu kullandı.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in oy kullanma görüntüleri ve Erkek'in açıklamaları
Vatandaşların oy kullanmalarından detaylar
ÇANAKKALE - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek oyunu kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:26 Kaynak: AA

Muharrem Erkek, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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