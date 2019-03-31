CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Oyunu Kullandı
18 dakika önce
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in oy kullanma görüntüleri ve Erkek'in açıklamaları Vatandaşların oy kullanmalarından detaylar ÇANAKKALE - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek oyunu kullandı.
- CHP
Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek
'in oy kullanma görüntüleri ve Erkek'in açıklamaları
Vatandaşların oy kullanmalarından detaylar
ÇANAKKALE - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek oyunu kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:26 Kaynak: AA
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