CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yalova'da açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında Yalova'ya gelen 25 milletvekili, 2 günlük programlarına başladı.

CHP İl Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında kentte bulunan heyet, öğle saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından il başkanlığı önüne geçen heyet, buradaki basın açıklamasına katıldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Gürel'in ardından konuşmasını yapan Genel Başkan Yardımcısı Erkek, parti olarak kararlılıkla yürüdüklerini ifade etti.

Referandum sürecinde başlayan demokrasi mücadelesinin, 2 yıl önce meyvelerini verdiğini aktaran Erkek, "'Mart'ın sonu bahar olacak' dedik, oldu. Şimdi bütün Türkiye'ye baharı getireceğiz. Göreceksiniz ilk seçimden sonra yeniden mutlu, huzurlu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için bunu yapacağız." diye konuştu.

Ülkede 19 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti'nin, Türkiye'nin herhangi bir temel sorununu çözmediğini ileri süren Erkek, şunları kaydetti:

"Eğitim, ekonomi, adalet, dış politika ve demokrasiden hangi temel sorunumuz çözüldü, hiçbiri. Daha da ağırlaştı. 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin dış borcu 450 milyar dolar ve bu yıl içerisinde kısa vadede ödememiz gereken 138 milyar dolardır. Bütün projelerimiz, çözümlerimiz hazır. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Türkiye'nin sorunlarını ve bu sorunları nasıl çözebileceğimizi biliyoruz. Göreceksiniz ilk seçimde sandıkta seçmen büyük bir ittifak yapacak ve 'adaletsiz, patronlu başkanlık sistemi' denen tek adam sistemine son verecek."

Erkek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, CHP'li olduğu için görevden alındığını da iddia etti.

Açıklamanın ardından il başkanlığındaki toplantıya katılan heyet, daha sonra guruplara ayrılarak esnaf, oda ve sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine başladı.