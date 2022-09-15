CHP Doğu Masası Heyeti, Deniz Gezmiş ve Arkadaşlarının Yaptığı Köprüyü Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP Doğu Masası heyeti, 68 kuşağı önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın da aralarında bulunduğu gençlerin Hakkari'de Zap Vadisi'nde yaptığı Devrimci Gençlik Köprüsü'nü ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP Doğu Masası heyeti, Hakkari'ye üye katılım töreni için gelirken yolda, 68 kuşağı önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın da aralarında bulunduğu gençlerin Hakkari'de Zap Vadisi'nde yaptığı Devrimci Gençlik Köprüsü'nü ziyaret etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Boğaziçi Köprüsü'nün yapımı gündemdeyken 1969 yılında Hakkarililerin Zap Suyu üzerine köprü yapılması talebini yerine getirilmemişti. Bunun üzerine 'Üç Fidan'ın da aralarında bulunduğu gençler, yardım kampanyası başlatarak Devrimci Gençlik Köprüsü'nü inşa etmişti.