CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin Hakkari'deki üye katılım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin Hakkari'deki üye katılım töreninde konuştu Açıklaması

15.09.2022 17:01
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin Hakkari'deki üye katılım töreninde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bu ülkeyi ayrıştırmaya, parçalamaya çalışanlara, bu ülkede birbirimize kötü gözle bakmamızı sağlamaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bu ülkeyi ayrıştırmaya, parçalamaya çalışanlara, bu ülkede birbirimize kötü gözle bakmamızı sağlamaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Biz Türkiye'nin birliğinden, beraberliğinden yanayız." dedi.

Bazı milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden oluşan heyetle Hakkari'ye gelen Salıcı, partisinin üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, 6'lı masayla beraber ülkede insanca, hakça bir düzen kuracaklarını söyledi.

Farklı siyasi geleneklerden 6 partinin bir araya geldiğini belirten Salıcı, "Ben eminin 6'lı masa da oturacak ve bir karar verecek. Türkiye'nin geleceğini, bu söylediklerimizin tamamını kiminle kuracağız, cumhurbaşkanı adayımız kim olacak, bununla ilgili bir karar verecek. Verdikleri karardan çıkan o kişi kimse, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak." dedi.

Sınırda bulunan Hakkari'de sınır ticaretinin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınır ticaretinin önünü açacak düzenlemeler yapacağız. Sınır ticaretinin, sınırdaki illere, aynı zamanda sınırın öbür tarafındaki ülkelere de oradaki şehirlere de katkı getireceğini biliyoruz. Dolayısıyla sınır ticaretinin önünü açacağız. Türkiye'de artık huzuru tesis etmemiz gerekiyor. Çatışmalı ortamın sona ermesini sağlamamız, terörü bitirmemiz, köyüne dönmek isteyen yurttaşların tamamının kendi köylerine dönmesini sağlamamız gerekiyor."

Farklı geleneklerden geldiklerini, çok farklı siyasi partiler olduklarını anlatan Salıcı, "Bunu da azaltmaya çalışmıyoruz. Yani Saadet Partili, İYİ Partili kardeşlerimizi Cumhuriyet Halk Partilileştirmeye çalışmıyoruz, İYİ Partili arkadaşlarımız da bizi kendi partilerine benzetmeye çalışmıyor. Farklı partileriz ama kıymetli olan şey ortaklıklarımızı ortaya çıkarmak. Eğer ayrışmak istersek ayrışacak çok şey bulunur ama zor olan ortaklaşmak, bir araya gelmek, Türkiye'nin geleceği için fedakarlık yapmak. Cumhuriyet Halk Partisi de Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkan ve bu zorluklarda gerekli fedakarlıkları yapan, bu ortaklığı vurgulayan, bu ortaklığı büyüten bir siyasi partidir. Bu ülkeyi ayrıştırmaya, parçalamaya çalışanlara, bu ülkede birbirimize kötü gözle bakmamızı sağlamaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Biz Türkiye'nin birliğinden, beraberliğinden yanayız." ifadelerini kullandı.

Salıcı ve beraberindekiler, yeni üyelere rozet taktıktan sonra kent merkezindeki esnafı ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Oğuz Kaan Salıcı: Türkiye'de Çatışmalı Ortamın Sona Erdirilmesini Sağlamamız, Terörü Bitirmemiz Gerekiyor Oğuz Kaan Salıcı: Türkiye'de Çatışmalı Ortamın Sona Erdirilmesini Sağlamamız, Terörü Bitirmemiz Gerekiyor CHP'li Salıcı'nın 'Aynı Maaşla İzmir'de Geçinebilir Misin' Diye Sordugu Hakkari'deki Öğretmen: 'Çok Zor. Kiralardan Dolayı' CHP'li Salıcı'nın 'Aynı Maaşla İzmir'de Geçinebilir Misin' Diye Sordugu Hakkari'deki Öğretmen: 'Çok Zor. Kiralardan Dolayı' CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin Hakkari'deki üye katılım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Moldova enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 17:59:51. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin Hakkari'deki üye katılım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement