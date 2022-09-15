Oğuz Kaan Salıcı: Türkiye'de Çatışmalı Ortamın Sona Erdirilmesini Sağlamamız, Terörü Bitirmemiz Gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Hakkari'deki üye katılım töreninde, " Türkiye'de çatışmalı ortamın sona erdirilmesini sağlamamız, terörü bitirmemiz gerekiyor. Köyüne dönmek isteyen yurttaşlarımızın da tamamının köyüne dönmesini sağlamamız gerekiyor" dedi.

Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin bugün Hakkari düzenlediği törende, partisine yeni katılan üyelere rozet taktı. Hakkari'de CHP'ye bin yeni üyenin katıldığı öğrenildi. Salıcı, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi düze çıkarmak, normalleştirmek, zenginleştirmek için insan haklarına saygılı, demokratik, hiç kimseyi dilinden, dininden, inancından, kökeninden dolayı ayrıştırmayacağımız bir düzeni kuracağız" diye konuştu.

Salıcı, AKP iktidarının halkın iradesine saygı duymadığını savunarak, "İnsanca ve hakça bir düzen kurmak, kayyumların olmaması demek. Vatandaşın verdiği oyun sandıktan aynen çıkması, millet iradesinin aynen yansıması demek. Bizim İstanbul'da 31 Mart'ta kazandığımız seçimi 6 Mayıs'ta iptal eden ve tekrar seçime gitmek zorunda kaldığımız düzenin ortadan kalkması demek. Vatandaş belediye başkanını seçmesine rağmen ona mazbata verilmeyip yerine kayyum atanması demek" dedi.

Ekonomik krizden Hakkari'nin de etkilendiğini belirten Salıcı, "Gelirken başkanımızla konuştum, 'Hakkari'de etin kilosu 120 lira. Biz eskiden dışarıdan almazdık. Herkes kendi etini, peynirini üretirdi' dedi. Hayvancılık yapılabilen bir ilimizde dahi etin kilosu 120 liralara geldi" diye konuştu.

"Biz, hakça bir düzeni kurmakta kararlıyız. Altılı Masa ile beraber kuracağız" diyen Salıcı, Altılı Masa'nın Türkiye'nin kötü gidişatına 'dur' diyeceğini vurguladı.

"TORUN TORBA SAHİBİ OLDU, ONLARLA VAKİT GEÇİRMESİ GEREKİYOR"

Salıcı, Altılı Masa'nın belirleyeceği adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağını dile getirerek, "Tayyip Bey yoruldu, dinlenmeye ihtiyacı var. Torun torba sahibi oldu, onlarla vakit geçirmeye ihtiyacı var. Tayyip Bey'in yanındaki zevat da Türkiye'yi aşağıya doğru çekiyor, onların da emekli olmaya ihtiyacı var" diye konuştu.

Salıcı, Hakkari'nin sınırda bir il olduğunu ve sınır ticaretinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydederek, "Sınır ticaretinin önünü açacak düzenlemeleri yapacağız. Van için de Hakkari için de" dedi.

"TERÖRÜ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Salıcı, güvenlik gerekçesiyle boşaltılan köyler olduğunu anımsatarak, "Türkiye'de çatışmalı ortamın sona erdirilmesini sağlamamız, terörü bitirmemiz gerekiyor. Köyüne dönmek isteyen yurttaşlarımızın da tamamının köyüne dönmesini sağlamamız gerekiyor" diye konuştu. Salıcı, iktidar olmaları halinde hakça bir düzen kuracaklarını belirterek şunları söyledi:

"Beşli Çete'nin mensupları, devletin kesesinden döviz üzerinden her ay gelir elde edenler, bu düzenin değişmesini istemiyor. Kur korumalı mevduatla beraber hiç çalışmadan bankadaki parayı dövize endeksli alan rantiye sınıfı bu düzenin değişmesini ister mi? İstemez. 5-10 maaş alan danışmanlar, bu düzen değişsin isterler mi? Hakça düzen isterler mi? İstemezler, çünkü onlar maaşlarını kaybedecekler. Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen, Edirne'de alışveriş yapan, kendi parası Türk lirasından değerli hale geldiği için Bulgaristan vatandaşı, bu düzenin değişmesini ister mi? İstemez. Sen kendi ülkende sıkıntı çekerken Suriye'den sığınmacı olarak gelip ülkenin nüfusunun onda birini oluşturan Suriyeli, bu düzenin değişmesini ister mi? İstemez.

Biz, bu ülkenin vatandaşı olan bütün yurttaşlarımızla beraber bu düzenin taraftarıyız. Bu düzenin değişmesi sizin, bizim çıkarımız, bu ülkenin geleceği için."

Salıcı, Altılı Masa'da her partinin ortak notları ortaya çıkardıklarını kaydederek, "Biz, Saadet Partili kardeşlerimizi CHP'lileştirmeye çalışmıyoruz. İYİ Partili arkadaşlarımızı CHP'lileştirmeye çalışmıyor. Farklı partileriz ama kıymetli olan şey, ortaklıklarımızı bulmak. Ayrışmak istersek kolay ama zor olan ortaklıklarımızı ortaya çıkarmak" dedi.

"AHA GELDİK SINIRA, DAHA NEREYE GİTMEMİZİ İSTİYORSUNUZ"

Salıcı, Türkiye'nin her yerine gittiklerini ifade ederek, "Bize bir zamanlar Tayyip Bey, 'Doğuya gidemiyorsunuz' diyordu. Tayyip Bey daha nereye gitmemizi istiyorsunuz, aha geldik sınıra. Daha, söyleyin, nereye gitmemizi istiyorsunuz, oraya da gidelim" diye konuştu.

Salıcı, seçime hazır olduklarını açıklayarak, "İster zamanında ister baskın ister erken yapsınlar biz, sandıkların hepsine sahip çıkacağız. Sandığa giren oy neyse onun çıkması için; adalet, şeffaflık için elimizden geleni yapacağız. Tayyip Bey'i emekli etmeye var mısınız? Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kendine çeki düzen vermesi için muhalefet olmaya göndereceğiz, o da şanlı bir görev" dedi.