Vanlı Esnaf Umudu CHP'de Aradı: "Artık Sizi Bekliyoruz, Doğuya Yatırım Yapın "

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya Van'da sorunlarını anlatan esnaf, "Artık sizi bekliyoruz. Doğuya biraz yatırım, iş imkanı. Gençlerimiz boş" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki Doğu Masası, üye katılım töreni için Hakkari'ye geldi. CHP heyeti Hakkari'ye giderken Van Gürpınar'da Hoşap Kalesi mevkisinde esnafın sorununu da dinledi. Salıcı ve yanındakilere ekonomik krizden etkilendiklerini aktaran manav, "Artık sizi bekliyoruz. Doğuya biraz yatırım, iş imkanı. Gençlerimiz boş" dedi.

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, esnaftan emaneten CHP'ye oy istedi. Manav, emanet olarak geçen seçimlerde de oy verdiklerini söyledi.

Salıcı, bu seçimin kritik olduğunu ifade ederek, "Bu sefer iktidarı değiştireceğiz. Onun için kıymetli" dedi.