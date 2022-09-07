Onursal Adıgüzel: Türkiye'nin Acilen Bilişim ve Telekom Sektörünü Stratejik Alan İlan Etmesi Gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hükümetin 2023-2025 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı açıklandı. Bu program hükümetin tutarlı ve kapsamlı bir dijital dönüşüm programı olmadığını da gözler önüne serdi. Türkiye'nin acilen bilişim ve telekom sektörünü stratejik alan ilan etmesi gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Türkiye'deki bilişim ve telekom sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adıgüzel, AKP'nin dijital dönüşümü 'PR' çalışmasına indirgediğini belirterek, "Türkiye'nin ivedilikle ele alınmayı bekleyen genişbant, internet hızı, imtiyaz sözleşmeleri, yüksek vergiler, bu alandaki kurumların işlevselliği ile ilgili ciddi sorunları mevcut" dedi.

Onursal Adıgüzel'in açıklamaları şöyle:

"BİZ YERİMİZDE SAYARKEN, KOMŞU YUNANİSTAN İSE BÖLGENİN DİJİTAL 'HUB'I OLMAK YOLUNDA İLERLİYOR"

"AKP iktidarı bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün kalkınmadaki stratejik önemini kavrayabilmiş değil. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hükümetin 2023-2025 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı açıklandı. Bu program hükümetin tutarlı ve kapsamlı bir dijital dönüşüm programı olmadığını da gözler önüne serdi. Diğer tüm alanlar ve hedeflerde olduğu gibi Türkiye özellikle son dönemde birkaç bireysel başarı haricinde, bilişim ve telekom sektöründe yerinde sayıyor. Biz yerimizde sayarken, komşu Yunanistan ise bölgenin dijital 'hub'ı olmak yolunda adım adım ilerliyor. Türkiye'nin acilen bilişim ve telekom sektörünü stratejik alan ilan etmesi gerekiyor.

"AKP'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ YALNIZCA 'PR' ÇALIŞMASINA İNDİRGEDİĞİNİN BİR GÖSTERGESİ"

Bilişim-iletişim teknolojileri bugün artık her sektörün motor gücü haline gelmiş durumda. Bugün bu sektörlere yatırım yapmayan, bunlara kalkınmada öncelik vermeyen ülkelerin güçlü ekonomilerle rekabet edebilme, küresel ekonomide söz sahibi olabilme şansları yok. 22 yıllık AKP iktidarı Türkiye'nin dijital dönüşümün önündeki en temel sorunları bile çözüme kavuşturabilmiş değil. Altyapı sorunu, veri merkezlerinin gelişimi için gerekli adımların atılmaması, internet değişim noktalarının 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen halen kurulamamış olması, AKP'nin dijital dönüşümü yalnızca 'PR' çalışmasına indirgediğinin bir göstergesi. Yine örneğin Türkiye'nin ivedilikle ele alınmayı bekleyen genişbant, internet hızı, imtiyaz sözleşmeleri, yüksek vergiler, bu alandaki kurumların işlevselliği ile ilgili ciddi sorunları mevcut.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BİR AN EVVEL SAĞLANABİLMESİ İÇİN GERÇEKÇİ VE BÜTÜNCÜL BİR YOL HARİTASINA İHTİYAÇ VAR"

Dijital dönüşümün bir an evvel sağlanabilmesi için gerçekçi ve bütüncül bir yol haritasına ihtiyaç var. Dijital dönüşüm sadece tek bir alana odaklanarak değil tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ve sistemli çalışması ile gerçekleştirilebilecek bir atılım. Altyapı, eğitim ve insan kaynağı dönüşümü, hukuki konular, regülasyonlar, Ar-Ge, devlet teşvikleri, teknoparklar, girişimcilik, KOBİ'lerin dijital dönüşümü gibi birçok konunun yeniden ele alınması, bunlara ilişkin kısa, orta, uzun vadeli eylem planlarının ortaya konması gerekiyor. Ancak elbette salt kağıt üzerinde hedefler koyup planlar, programlar yayınlamak değil, bu plan ve programlara uygun gerçekçi adımları da hızla atmak gerekiyor.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN TÜM PAYDAŞLARINI BİR ARAYAN GETİREN 5 FARKLI ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURDUK"

CHP'ye yönelik olarak 'sorun tespit ediyorsunuz, ama çözümünüz ne?' eleştirisi geliyor zaman zaman. CHP tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi dijital dönüşüm programı için de büyük bir iktidar hazırlığı içinde. Bunun için de dijital dönüşümün tüm paydaşlarını bir arayan getiren 5 farklı çalışma grubu oluşturduk. Bizim amacımız Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Girerken Türkiye'nin dijital dönüşüm programını kolektif bir süreçle hazırlamak ve Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına güçlü bir dijital dönüşüm haritası ile girmek."