CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Karaman'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Karaman'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

27.07.2022 13:53
CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Karaman'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti olarak Türkiye'nin bütün sorunlarına çözüm önerileri geliştirdiklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti olarak Türkiye'nin bütün sorunlarına çözüm önerileri geliştirdiklerini belirtti.

Adıgüzel, CHP Karaman İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkenin problemleri için mücadele verdiğini söyledi.

İlk seçimlerde CHP'nin Türkiye'de birinci parti durumuna geleceğine inandığını dile getiren Adıgüzel, şunları kaydetti:

"CHP olarak Türkiye'nin bütün sorunlarına çözüm önerileri sunuyoruz. İlk bir haftada yapacaklarımız ortada. İlk bir haftada yapacaklarımızdan biri de çiftçilerimizin kredi borçlarının faizlerinin silinmesi olacak. CHP'nin internet sitesine bakabilirler. Bir haftalık, 100 günlük, 6 aylık çözümlerimiz hazır. Maalesef çiftçi desteklenmiyor. Mazot, gübre ve ilaç çok pahalı. Bunların hepsi dolar endeksli olduğu için zaten zorluklar yaşanıyor. Onun için çiftçiliğin teşvik edileceği sürecin oluşması gerekiyor. Çünkü Türkiye kaynakları çok zengin bir ülke. Türkiye çok güçlü bir ülke, insan kaynağı çok gelişmiş bir ülke."

Adıgüzel, 81 ilde sahada aktif olduklarını ifade ederek, "Çok güçlü bir teknolojik alt yapımız var. Türkiye'de hiçbir partide olmayan, il ve ilçe başkanlarımızla karşılıklı iletişim kurduğumuz, orada performans değerlendirmesi yaptığımız bir sistematiğimiz var. Aynı zamanda sandık güvenliğini çok önemsiyoruz. CHP olarak önümüzdeki seçimlere hazırız." dedi.

Bir gazetecinin "Türkiye'deki tüm kullanıcıların internet hareketlerinin kimlikleri ve kişisel verilerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) aktarıldığı iddialarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bu verilerin toplanması yasal değil, BTK bir istihbarat örgütü değil bir kere. Ayrıca bir kişinin iletişiminin dinlenmesi, tespit edilmesi kayda alınması mahkeme kararıyla yapılmak zorundadır. Çok acil bir durum var ise hakim onayı olmalı, en azından 24 saat içerisinde. Bunların hepsini yok sayan bir anlayışla BTK kendinde olmayan bir yetkiyle 85 milyon vatandaşımızın internetteki hareketlerini takip ediyor ve saat başı kayıt altına alıyor."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Karaman'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

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