Onursal Adıgüzel: İnternete Son Bir Yılda Yapılan Zam Oranı Yüzde 121'e Ulaşmış Durumda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türk Telekom'un internet tarifelerine 1 Ekim'den itibaren yapacağı zammı eleştirerek, "2021'de 16 MBPS internet ücretinin 90 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, son bir yılda yapılan zam oranı yüzde 121'e ulaşmış durumda. Bu da demek oluyor ki yapılan zam, en çok dar gelirli kullanıcıları etkileyecek" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Türk Telekom'un 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere internet tarifeleri ve modem ücretlerine yapacağı zammı değerlendirdi. Adıgüzel, şunları kaydetti:

"YAPILAN ZAM EN ÇOK DAR GELİRLİ KULLANICILARI ETKİLEYECEK"

"Söz konusu zam sonrası 16 MBPS internet 281 TL'den 336 TL'ye, 24 MBPS internet 296 TL'den 351 TL'ye, 34 MBPS internet 316 TL'den 371 TL'ye, 50 MBPS internet 337 TL'den 392 TL'ye, 100 MBPS internet 357 TL'den 412 TL'ye yükselecek. Kullanıcılar, 24 ay taahhüt verdiği takdirde 16 MBPS ila 100 MBPS arası değişen hızlardaki internet için aylık 199 TL ila 264 TL arası bir fatura ödeyecek. Bu ücretlere ek olarak kullanıcıların 24 ay boyunca ödeyeceği faturalara, aylık 20 TL'den 45 TL'ye yükselen modem ücreti de yansıtılacak. 2021'de 16 MBPS internet ücretinin 90 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, son bir yılda yapılan zam oranı yüzde 121'e ulaşmış durumda. Bu da demek oluyor ki yapılan zam, en çok dar gelirli kullanıcıları etkileyecek. Gelişmiş ülkelerde sabit internet hizmeti sunan birçok şirket, 16 MBPS ya da 24 MBPS gibi düşük hızları kullanıcılarına hizmet olarak dahi sunmuyor. Oysa Türkiye'de çağın çok gerisinde kalan 16 MBPS hızına ulaşabilmek için hanelerin bütçesinden çıkacak miktar, modem ile 244 TL'yi buluyor.

"İKTİDAR, VATANDAŞI YAVAŞ VE PAHALI İNTERNETE MAHKUM EDİYOR"

2022 yılı birinci çeyrekte, Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 30'unun 10- 16 MBPS, yüzde 24'ünün ise 16-24 MBPS arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir. Sabit genişbant internet abonelerinin büyük bir kısmı düşük hızlarda internet hizmeti alabiliyor. 50 MBPS ve üstü paketlere erişen abone sayısı sadece yüzde 9,2. Bu da demek oluyor ki kullanıcıların yüzde 90'ından fazlası yavaş paketlere erişebiliyor. Yavaş paketlere daha yüksek oranda zam yapılması, kullanıcıların ezici bir çoğunluğuna yüksek oranda zam yapılması anlamına geliyor. Gerek altyapı yetersizliği gerekse adaletsiz ücret politikaları ile iktidar, vatandaşı yavaş ve pahalı internete mahkum ediyor. Son verilere göre Türkiye, sabit internet hızında 182 ülke arasında 107. sırada yer alıyor. OECD ülkeleri arasında ise sonuncu. Bir başka araştırmaya göre ise internet satın alınabilirlik değerlendirmesinde dünya genelinde 73, Avrupa'da ise sonuncu sıradayız.

"SABİT GENİŞBANT İNTERNETİ LÜKS OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"

CHP, iktidara geldiğinde, 20 yıllık AKP iktidarı süresince gelişmiş ülkeler ile Türkiye arasında açılan makası nasıl daraltacağını bugünden planlıyor. Kuşkusuz ülkemizi gelişmiş ülkeler ligine sokmanın yolu, herkesin teknolojiye erişebildiği ve güven içinde kullandığı bir ortamı yaratmaktan geçiyor. Bu bağlamda dijital dönüşümü Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ana başlıklarından biri olarak görüyoruz. Dijital dönüşüme dair politikalarımızı hiç kimseyi arkada bırakmayacak şekilde tasarlıyoruz. Yaşadığımız bilgi çağında halkı en geniş refah araçlarına ve imkanlarına ulaştırmanın yolu, herkesin ucuz ve hızlı internete erişebilmesinden geçiyor. Başta fiber optik altyapı olmak üzere telekom altyapısına dair yeni yatırımlarla ve vatandaşa hizmeti önceleyen politikalarla sabit genişbant interneti lüks olmaktan çıkaracağız. Herkesin ucuz ve hızlı ve hızlı internete erişebildiği bir Türkiye mümkün."