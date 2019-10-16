Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal Açıklaması

26 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Ülkemizde 1 milyon insanımız yatağa aç giriyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Ülkemizde 1 milyon insanımız yatağa aç giriyor. Nüfusumuzun yüzde 20'sinden fazlası açlık, yüzde 60'ından fazlası ise yoksulluk sınırında yaşıyor." dedi.

Dünya Gıda Günü dolayısıyla Mecliste basın toplantısı düzenleyen Sarıbal, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra beslenme sorunlarının ortaya çıktığını, bu nedenle birçok devletin tarım ve gıdaya çok büyük önem vermeye başladığını belirtti.

Sarıbal, egemen güçlerin gıdayı bir tehdit aracı ve hakimiyet unsuru olarak gördükleri için insanlığın beslenme sorunu ile karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Gıda ve beslenme sorununun Türkiye'de de olduğunu ifade eden Sarıbal, "Ülkemizde 1 milyon insanımız yatağa aç giriyor. Nüfusumuzun yüzde 20'sinden fazlası açlık, yüzde 60'ından fazlası ise yoksulluk sınırında yaşıyor." diye konuştu.

Sarıbal, Türkiye'nin hemen her üründe ithalata başvurduğunu savunarak, bu politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

Neoliberal düzenden vazgeçilerek yerli ürünleri önceleyen bir tarım modeline ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Sarıbal, "Çiftçimiz girdi maliyetinin yüksekliğinden üretim yapamıyor. Türkiye yeni bir tarım politikası geliştirmek zorunda. Çiftçinin üretime teşvik edilmesi için girdi maliyetleri düşürülmeli. Çiftçinin daha ucuza mazot alması sağlanmalı." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Milletvekili, Bursa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:45 Kaynak: AA
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