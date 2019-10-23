CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, 2020 bütçesinin çiftçinin, üreticinin, tarımın bileşenlerinin sorunlarını çözebilme olanağı olmadığını öne sürdü.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayacağını söyledi.

Bütçeden, Tarım ve Orman Bakanlığına 40 milyar 302 milyon 916 bin lira ayrıldığını belirten Sarıbal, bu bütçede tarıma ayrılan payın ise 33,4 milyar lira olduğunu kaydetti.

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerine dikkati çeken Sarıbal, "Artık ülkemizde bundan sonra daha fazla iklimsel sorunlar olacak. Bugün Türkiye'de tarım sigortalarına kayıtlı olan arazi miktarı ne yazık ki 22 milyon dekar seviyesindedir. Yani ekilen alanın yüzde 10'u kadardır. 600 bin dekar kapalı sera alanının sadece 61 bin dekarına sigorta yaptırılıyor." diye konuştu.

Sarıbal, 2018 bütçesine yazılmasına rağmen buzağı ve sertifikalı tohum desteğinin hala verilmediğini ifade etti.

Tarım ürünlerinde 2003-2019 yıllarının ithalat rakamlarına da değinen Sarıbal, "İthalat artık iktidarın tarımda temel argümanı olmuş durumdadır. Çiftçiyi bunun üzerinden terbiye etme noktasına gelmiştir. Bütçeye bütünüyle bakıldığında çiftçinin, üreticinin, tarımın bileşenlerinin sorunlarını çözebilme olanağı yoktur. Bütçenin, tarımda planlamaya doğru bir adım atma gücü ve olanağı yoktur." görüşünü savundu.