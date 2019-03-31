Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak Basın Açıklamasında Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak Basın Açıklamasında Bulundu

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak basın açıklamasında bulundu Faik Öztrak: "Sandık güvenliğinin sağlanması için hepimiz canla başla çalışıyoruz"ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sandık güvenliğinin sağlanması için genel merkezimiz, milletvekillerimiz,...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak basın açıklamasında bulundu
Faik Öztrak: "Sandık güvenliğinin sağlanması için hepimiz canla başla çalışıyoruz"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sandık güvenliğinin sağlanması için genel merkezimiz, milletvekillerimiz, sandık görevlilerimiz canla başla hepimiz çalışıyoruz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, oy kullanımının bitmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Oyların sayılması sırasında yaşanacak herhangi bir soruna yerinde müdahale edileceğini kaydeden Öztrak, "Sandık güvenliğinin sağlanması için genel merkezimiz, milletvekillerimiz, sandık görevlilerimiz canla başla hepimiz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Cefakar ve çalışkan örgütümüzün büyük emek ve çabalarıyla sandık gününe kadar geldik" diyen Öztrak, "Oylar sayılıp ıslak imzalı tutanaklar ilçe başkanlıklarına ve Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilinceye kadar, örgütümüzün sandık başında olmaları ve tutanaklara sahip çıkmaları son derece önemlidir. Böylece örgütümüz emeklerinin ve çabalarının karşılığını alacaktır. Bu seçimin ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: İHA

Politika
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