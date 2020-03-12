CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) "Sağlık Bakanlığının alacağı... - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) 'Sağlık Bakanlığının alacağı... - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) "Sağlık Bakanlığının alacağı...

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) "Sağlık Bakanlığının alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) "Sağlık Bakanlığının alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemler çerçevesinde ülkemiz ve üyelerimizin sağlığı için yapılması gerekeni yapacağız. Kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir. Şu anda toplantılarla ilgili Sağlık Bakanlığının herhangi bir yönlendirmesi yok, bu yönlendirmeleri yakından takip edeceğiz." - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:38 Kaynak: İHA
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