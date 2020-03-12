Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) 'Sağlık Bakanlığının alacağı... - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) "Sağlık Bakanlığının alacağı...
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) "Sağlık Bakanlığının alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:38 Kaynak: İHA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: (CHP kurultayına ilişkin) "Sağlık Bakanlığının alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemler çerçevesinde ülkemiz ve üyelerimizin sağlığı için yapılması gerekeni yapacağız. Kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir. Şu anda toplantılarla ilgili Sağlık Bakanlığının herhangi bir yönlendirmesi yok, bu yönlendirmeleri yakından takip edeceğiz." - ANKARA
Son Dakika Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi