Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak'tan Ergene Belediyesi'ne ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak'tan Ergene Belediyesi'ne ziyaret

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı, parti sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile birlikte Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak'tan Ergene Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı, parti sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile birlikte Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Ergene Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Başkan Yüksel, Ergene Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırım ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci ve Yüksel Baydarlı'nın da hazır bulunduğu görüşmede Başkan Rasim Yüksel, Öztrak ile Aygun'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten fezleke CHP'li eski vekil, Ali Babacan'ın partisine katılacağına dair iddiayı yalanladı Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 20:52:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak'tan Ergene Belediyesi'ne ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]