CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makasın açılmaya devam ettiğini belirtti.

Öztrak, yazılı açıklamasında, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tüketici enflasyonunun Temmuz ayında rekor kırdığını, yılın ilk 7 ayında gerçekleşen enflasyonun, tüm yıl için belirlenen enflasyon hedefinin iki katından fazla olduğunu ifade eden Öztrak, 12 aylık tüketici enflasyonunun ise yüzde 18,95 ile son 27 ayın zirvesine çıktığını belirtti.

Öztrak, " Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 19. Gerçekleşen enflasyon yüzde 18,95. Merkez Bankası, 'Politika faizi enflasyondan yüksek olacak.' diyordu. Ne tesadüf ki Merkez Bankası virgül farkıyla faiz artırmaktan kurtuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun rakamlarına göre temmuzda gerçekleşen enflasyonun yüzde 4,89, ilk yedi aydaki enflasyonun ise yüzde 25,14 olduğunu aktaran Öztrak, şunları kaydetti:

"TÜİK'in rakamlarıyla bile son bir yılda et yüzde 29,17, süt-peynir-yumurta yüzde 25,87, katı-sıvı yağlar yüzde 47,09, sebze yüzde 26,98, elektrik yüzde 29,15, gaz yüzde 19,78 zam gördü. Ama tabeladaki enflasyon yüzde 18,95. Enflasyonun yayılımı da yüksek. 415 üründen 367'sinin fiyatı son bir yılda artmış. Son bir yılda fiyatı düşen ürün sayısı ise sadece 17."

Üretici enflasyonunun temmuzda yüzde 2,46, 12 aylık üretici enflasyonunun yüzde 44,92 olduğunu aktaran Öztrak, "Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Temmuzda üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 25,97 puan. Bu da mevcut serilerde bir rekor." ifadesine yer verdi.