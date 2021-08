CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ile Grup Başkanvekili Özkoç, Marmaris'i ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, orman yangınlarının yaşandığı Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret etti.

Öztunç, CHP Marmaris İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, ülke genelindeki orman yangınlarında yeşil alanların yok olduğunu söyledi.

Yangınların hala söndürülemediğini belirten Öztunç, "Çok sayıda orman yandı, ağaçlar, canlılar yandı. Yanacak bir şey kalmadı. Her yıl, her yaz aynı filmi izliyoruz. Nasıl ki deprem ülkesi gerçeği varsa, orman yangınları gerçeği de var. Her dönem yangın söndürme uçaklarıyla, helikopterleriyle hazırlıklı olmamız gerekiyor ama biz hazırlıklı değildik." diye konuştu.

CHP olarak sahalarda bulunduklarını Öztunç, çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti.

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç da milletin yangınlara teslim olduğunu ileri sürdü. Özkoç, yangınların söndürülememesi nedeniyle çok sayıda insanın mağdur olduğunu savundu.

Halkın yangınların söndürülmesi için seferber olduğunu ifade eden Özkoç, " Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tane yangın söndürme uçağı yok. Neden bugüne kadar bir uçak almadınız? Alamadığınız uçaklar yerine hiç olmazsa 10-15 tane yangın söndürme uçağı kiralayıp, söndürebilirdiniz. Bir tek uçak binlerce hektar alanı bir anda söndürebiliyor, bu güçte uçaklar var." ifadelerini kullandı.

Özkoç, erken seçim çağrısı yaptı.