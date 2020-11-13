CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, İzmir'de açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Deprem unutuluyor, yeni deprem olana kadar. Yanlış burada. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi, Türkiye'de deprem gerçeği var." dedi.

Ali Öztunç, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısında, bugüne değin 58 kez deprem araştırma komisyonu kurulması için önerge verildiğini, komisyonun ancak 30 Ekim'deki İzmir depreminin ardından kurulmasının kabul edildiğini söyledi.

Komisyon aracılığıyla deprem konusunda kamuoyuna bilgi aktaracaklarına işaret eden Öztunç, "Bu komisyonun kurulması için Ayda bebeğin annesiz mi kalması gerekiyordu? İzmir'de deprem mi olması gerekiyordu? 115 insanın canını yitirmesi mi gerekiyordu?" sorularını yöneltti.

Artık televizyonlarda deprem haberlerinin yer bulmadığını vurgulayan Öztunç, şöyle konuştu:

"Deprem televizyonlarda birinci haberdi. Enkaz kaldırma çalışmaları, siyasiler, enkaz başında şov yapan bakanlar günlerce konuşuldu ama konu yeniden soğumaya bırakıldı. Deprem unutuluyor, yeni deprem olana kadar. Yanlış burada. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi, Türkiye'de deprem gerçeği var. İzmir, İstanbul deprem şehirleri, ciddi fay hatları var. Sürekli gündemde tutulması gerekiyor. Bir kez daha unutuldu. Biz unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden TBMM ve toplantılarda bu konuyu gündeme getireceğiz."

Eleştiriler

Ali Öztunç, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" adı altında çalıştay düzenlendiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Çalıştaya Çevre ve Şehircilik Bakanı, İzmir Valisi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü davet edildi ama hiçbiri gelmedi. Bakan gelemeyebilir, yoğundur ama en azından bir yardımcısını, İzmir'deki müdürünü gönderebilir. Vali nasıl gelmez? İzmir'de, İzmir depremiyle ilgili çalıştay yapılıyor, İzmir Valisi gelmiyor. Deprem çalıştayı bile siyasileştiriliyor. Bu CHP'nin çalıştayı değil, bilim çalıştayı."

Dokuz Eylül Üniversitesinden bilim insanlarının da Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar izin vermediği için çalıştaya katılamadığını ileri süren Öztunç, "Dokuz Eylül Üniversitesi hocaları da davetli, çok da güzel bir çalışma yapmışlar ama gelmiyorlar. Niye? Sayın Hotar izin vermiyor. Ayıp değil mi? Sayın Rektör, üniversitedeki AK Parti temsilcisi mi? Geçmişte siyaset yapmış olabilir ama şu anda bir üniversite rektörüdür. Bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Öztunç, belediyelere yeterli desteğin de verilmediğini ileri sürerek, " Giresun'da selden sonra belediyelere destek olan hükümet neden İzmir'deki depremden sonra belediyelere destek olmuyor? Bir tek Bayraklı Belediyesine 1 milyon lira sözü verilmiş, Karşıyaka ve Bornova belediyeleri, diğer belediyeler de etkilendi. Hükümet neden destek olmaz? Bu çifte standarttı, bunu kınıyoruz. Herkesten vergi toplanıyor ama partizanlık yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kampanyası kapsamında yaklaşık 35 milyon liralık kira yardımı toplandığını belirten Öztunç, "Yurttaşlarımız verdi 35 milyon lirayı. 35 milyon da İzmir Büyükşehir Belediyesi verecek. Yaklaşık 7 bin orta hasarlı bağımsız birim var. 35 milyon lira bu birimlere 5'er bin lira olarak ödenecek." dedi.

Öztunç, depremden sonra yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin olarak da "Birilerinin hatırlı ağabeylerini araya koyarak ilk raporları değiştirmek istediği yönünde duyumlarımız var. Bu işin şakası olmaz." diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise vatandaşlardan bugüne kadar deprem vergisi adı altında toplanan paralara ilişkin hükümetin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Toplantıya, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik ve partililer katıldı.