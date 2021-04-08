CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kars'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahada olduklarını söyledi.

Çeşitli programlar kapsamında Kars'a gelen 20 kişilik CHP heyeti, kentteki bir otelde düzenlenen programda partililerle buluştu.

Öztunç, burada yaptığı konuşmada, köy köy, mahalle mahalle gezeceklerini, ziyaret kapsamında herkesi dinleyeceklerini belirtti.

Sorunları tespit edeceklerini, çözüm önerilerini dile getireceklerini ifade eden Öztunç, "Döndükten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kars ile ilgili rapor hazırlayıp sunacağız, hem kamuoyuna hem de Meclis gündemine getireceğiz." dedi.

Öztunç, çeşitli illerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahadayız. Bugün 20 milletvekili arkadaşımız Yalova'da, 20 arkadaşımız Karabük'te, Genel Başkanımız Sinop'ta, Kadın Kolları Başkanımız Eskişehir'de, Parti Sözcümüz Faik Bey, Genel Başkan Yardımcımız Veli Bey Malatya ve Adıyaman'da 10 milletvekilimizle birlikte, Grup Başkanvekilimiz Özgür Bey Afyonkarahisar'da, bütün milletvekillerimizle sahadayız, vatandaşların sorunlarını dinliyoruz."

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise Kars'ta birçok program yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim Karslıların, Kars'ta doğup, büyümüş olanların bir yürek acısı var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kars'ta milletvekili olarak Mecliste temsil edilemeyişidir. Bu büyük bir sorundur, neden? Çünkü, Kars geçmişten bu yana barışın şehri, kardeşliğin şehri, solun ve sosyal demokratların mabedi olmuştur. Bu bir sorundur, bu sorunun ilk seçimde giderileceğine inancım da tamdır."