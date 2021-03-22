CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Su Kanunu için çalışma yürüttüklerini bildirdi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, su havzalarını, sulak alanları koruyan ve varlığını sürdürmesini sağlayan bir yaklaşımla düzenlenecek Su Kanunu için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Öztunç, Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, özellikle büyük kentlerde yaşanan su krizinin aktif nedenlerinden birisinin, tarımsal sulamadaki plansızlık ve kontrolsüzlük olduğunu belirtti.

Hükümetin, 11. Kalkınma Planı'na, tarımsal sulamaya yönelik kaynak arzını büyütmek amacıyla eklediği yer altı barajlarını, içme suyu kaynağı olarak lanse ettiğini savunan Öztunç, "AKP, var olanı korumak, geliştirmek yerine son damlasına kadar tüketmeyi tercih ettiği için bugün su fakirliğini konuşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin, yanlış su politikalarından vazgeçmek yerine, her seferinde yeni bir yatırım alanı yaratmak peşinde koştuğunu ifade eden Ali Öztunç, şu önerilerde bulundu:

"Su kayıp ve kaçak oranlarını önlemeye yönelik yatırımlar daha acil durumdadır. Su kaynakları, bütüncül planlamalar yapılmadan, baraj, HES, balık çiftliği gibi projeler altında özelleştirilmemelidir. Yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının koruma ve beslenme alanlarında maden, atık tesisi ve benzeri işletmelere izin verilmemelidir. Doğru tarımsal planlamalarla, iklim ve coğrafi özellikleri önceleyen tarımsal ürün desenlerinin yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Daha fazla su, daha fazla ilaç kullanılmasına sevk eden endüstriyel tarım uygulamaları terk edilmelidir. Barajlardan tarlaya suyu götüren kanallardaki su kayıplarını önlemek adına, kapalı devre sulama sistemleri teşvik edilmelidir."

Öztunç, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin, "Başka Bir Su Yönetimi Mümkün" başlığıyla İzmir'de gerçekleştireceği su çalıştayından önemli sonuçların çıkacağını kaydetti.

Ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşların ücretsiz ve güvenilir içme suyuna erişebilmelerini yasal güvenceye almak, kişi başına düşen kullanılabilir su oranındaki eşitsizlikleri gidermek gerektiğini vurgulayan Ali Öztunç, "CHP Doğa Hakları olarak, su havzalarını, sulak alanları koruyan ve varlığını sürdürmesini sağlayan bir yaklaşımla düzenlenecek Su Kanunu için çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.