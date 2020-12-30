CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan çevreye ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan çevreye ilişkin değerlendirme Açıklaması

30.12.2020 15:11
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan çevreye ilişkin değerlendirme Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı. Ülkelerin çoğu artık termik santral teknolojisini kullanmıyor. Santrallerin yenileri yapılmamalı, filtresiz çalıştırılan tüm santraller bir an evvel kapatılmalı." dedi.

Öztunç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin 2020 yılı Çevre Raporu'nu değerlendirdi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir günde 3 kadın cinayeti yaşandığını belirten Öztunç, "Kadın cinayetlerine 'Artık yeter' diyoruz. Kadın cinayetlerini durduramayan TBMM'nin bir üyesi olduğum için utanıyorum, kahroluyorum. Bu konuda hangi kanun varsa, çıkması gerekiyorsa CHP olarak destek vermeye hazırız. 'Biz muhalefetin getirdiği teklifi kabul etmeyiz' diyorlarsa kendileri versinler getirecekleri tüm düzenlemelere destek olacağız." ifadesini kullandı.

Aşılar konusunda aracı firma tartışması yaşandığına dikkati çeken ve bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamayla bir aracı firma olduğunun netleştiğini savunan Öztunç, Bakan Koca'yı şeffaf olmamakla eleştirdi.

Öztunç, "Bir lojistik firması işin içerisinde. Sorun olup olmaması değil. Sorun, Sayın Bakan'ın şeffaf olmaması. Peki bu firma ne kadar kazanacak, bu aracılık işinden?" diye konuştu.

2020'nin yılı çevre konusunda sıkıntılı bir yıl olduğunu belirten Ali Öztunç, Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde hayatını kaybedenleri andı. Depremle ilgili mutlaka gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Öztunç, bir an evvel bir deprem bakanlığı kurulması gerektiğini söyledi.

Hatay'da yaşanan orman yangınlarına atıfta bulunan Öztunç, orman yangınları konusunda helikopter ve uçak sayısının artırılmasını, diğer gerekli önlemlerin de bir an evvel alınmasını istedi.

Giresun'da yaşanan sel felekatinin bir kez daha HES gerçeğini gündeme getirdiğini belirten Öztunç, ufacık derelerin üzerine 2-3-4 HES izni veren hükümetin, bu konuda da yanlış bir politika yürüttüğünü savundu.

"AK Parti hükümeti de bir başkası da yağmurun şiddetini engelleyemez ama şiddetli bir yağmurdan sonra selin yarattığı can ve mal kaybını engelleyebiliriz." diyen Öztunç, bunun için de adeta baraj görevi gören HES'lere artık son verilmesi, dere yataklarının ıslah edilerek, dere yataklarına binaların yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Siyanürle altın ve bakır aranmasına tepki gösteren Öztunç, şöyle devam etti:

"2020'de kuzeyden güneye, doğudan batıya, Türkiye'nin neredeyse dört bir yanında siyanürle bakır, altın ayrıştırması devam etti. Türkiye'nin siyanür haritasına baktığımızda dört bir bölgesinde bunun devam ettiğini görürüz. Siyanür yeraltı kaynaklarını, su kaynaklarını kirletiyor, su kıtlığı yaşadığımız bu dönemde daha büyük sıkıntılar yaşamamıza sebep oluyor. O kadar işi abarttılar ki Kapadokya'ya, Avanos'a el attılar, burada altın madeni çıkarılmasına izin verdiler. Burası Allah'ın bir lütfu ama AKP hükümeti para için Kapadokya'yı bile feda etmeye hazır.

Türkiye hem termik santraller, hem de ithal atık çöplüğü haline getirilmek isteniyor. Dünyada terk edilen termik santraller teknolojisi Türkiye'de hala işlevselliğini koruyor. Afşin-Elbistan, Çanakkale-Biga gibi yerlere yeni termik santralleri yapmak istiyorlar. Termik santral teknolojisi artık çok geride kaldı. Ülkelerin çoğu artık termik santral teknolojisini kullanmıyor. Santrallerin yenileri yapılmamalı, filtresiz çalıştırılan tüm santraller bir an evvel kapatılmalı."

Hayvan Hakları Kanunu ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, "Hayvan Hakları Kanunu hala TBBMM'ye gelmedi, ne bekleniyor? Hayvanlar katlediyor ama AK Parti hükümeti yıllardır hayvan haklarına ilişkin kanunu Meclis'e getirmiyor. Getirin hep birlikte bu kanunu çıkaralım. Bizim ya da hayvanserlerin bu isteği kabul görmüyorsa Sayın Cumhurbaşkanı, Hanımefendi eşiyle beraber dün bir fotoğraf verdi, köpeği Leblebi ile. Bizim, hayvanseverlerin çağrısı kabul görmüyorsa bari Leblebi'nin hatırına Hayvan Hakları Yasası'nı bir an önce Meclis'e getirin Leblebi'nin hatırına yasalaşsın." açıklamasında bulundu.

Soruları yanıtladı

Öztunç, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın sosyal medya hesabından dikkati çeken bir açıklama yaptığı belirtilerek, bunu nasıl değerlendirdiği sorulan Öztunç, "Sayın Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan'ın vefasızlığını tespit etmiş belli ki. Cumhurbaşkanı Erdooğan, birlikte yola çıktıklarını tasfiye etme konusunda çok yeteneklidir. Neredeyse tümünü de tasfiye etmiştir. Erdoğan'ın en büyük özelliği budur. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında olanlar da Erdoğan Bayraktar'ın bu sözlerini dikkatle okusunlar, çünkü yarın bir gün onların da başına gelecek. O zaman şok olmasınlar." yanıtını verdi.

Anayasa Mahkemesinin Osman Kavala ilgili kararı da sorulan Öztunç, "Anayasa Mahkemesine yapılan son seçimin etkisidir bu. Belli ki AYM'nin üyeleri, Anayasa'ya göre oy vermiyorlar, karar vermiyorlar belli ki saraydan aldıkları talimata göre oy veriyorlar. 8 AYM üyesi blok hareket ediyor, saraydan aldıkları talimata göre hareket ediyorlar." görüşünü paylaştı.

İktidarın "AİHM kararları bizi bağlamaz." dediğini de hatırlatan Öztunç, "Ama milleti bağlıyor, gelen cezayı millet ödüyor." ifadesini kullandı.

Bolu Valisi'nin, yılbaşı kutlamalarına ilişkin, "Evde normalin üzerinde kişi olması durumunda evdeki herkese ceza yazılacak." şeklindeki açıklaması sorulan Ali Öztunç, "Bir bu eksikti, bu da oldu. Kovid bahanesiyle şimdi evlere girilecek, özel hayatlara müdahale edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, Türkiye, HES, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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