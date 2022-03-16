CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan "müsilaj" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan "müsilaj" açıklaması Açıklaması

16.03.2022 16:26
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan "müsilaj" açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Marmara Denizi'nin müsilaj sorunu devam etmektedir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, " Marmara Denizi'nin müsilaj sorunu devam etmektedir. Yüzeyde olmadığına aldanmayın, dipte müsilaj sorunu hala sürüyor, bütün bilim insanları bunu söylüyor." dedi.

Öztunç, Bursa ziyareti kapsamında Gemlik Körfezi'ni gezerek yapılan çalışmalar hakkında Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'dan bilgi aldı.

Gemlik iskelesinde basın mensuplarına açıklama yapan Öztunç, müsilaj konusunun çabuk unutulduğunu ancak sorunun devam ettiğini söyledi. Öztunç, müsilaj sorunuyla ilgili bilim insanlarından görüşler de aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

" Türkiye'de AK Parti ile bir alışkanlık oluştu, 'Olay olsun, sonra bakarız.' Deprem olur, deprem olduktan sonra enkazdan insanlar çıkartılmaya çalışılır, hasar giderilmeye çalışılır. Oysa depremden önce tedbir almamız gerekirken tüm dünya gibi biz depremden sonraya bakarız. Müsilajda da aynı şey var. Müsilaj sorunu çıktı, hemen Türkiye ayağa kalktı ve Bakanlık birtakım komisyonlar kurdu, 'Birtakım çalışmalar yapıyoruz' dedi, şimdi de sessiz sakince duruyorlar. Marmara Denizi'nin müsilaj sorunu devam etmektedir. Yüzeyde olmadığına aldanmayın, dipte müsilaj sorunu hala sürüyor, bütün bilim insanları bunu söylüyor."

Marmara'nın kıyısında milyonlarca kişinin yaşadığını dile getiren Öztunç, denize akan atıkların müsilaj sorununa neden olduğunu ifade etti. Müsilaj konusunda hükümeti uyardıklarını anlatan Öztunç, sorunun tekrarlanacağını öne sürdü. Öztunç, Bakanlığın bu konuda harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Öztunç'a bazı CHP milletvekilleri ve CHP Gemlik İlçe Başkanlığı yöneticileri de eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan müsilaj açıklaması Açıklaması

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Cumhuriyet Halk Partisi, Marmara Denizi, Marmara, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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