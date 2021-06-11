CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Öztunç ve beraberindeki heyet, ilk olarak Alaplı-Ereğli bağlantı yolunun Osmanlı köyü mevkisinde, köylülerin "çevre kirliliği" gerekçesiyle karşı çıktığı cüruf tesisinin yapılması planlanan bölgeye geldi.

Burada vatandaşlarla sohbet eden ve çevrede incelemelerde bulunan Öztunç, son zamanlarda yaşanan doğa felaketlerinin ihmallerden kaynaklandığını öne sürdü.

Tesisin tabiatın içerisinde yanlış yerde yapılmak istendiğini savunan Öztunç, yetkililere cürufla ilgili çalışma yapma çağrısında bulundu.

Öztunç, vatandaşların yanlarında olduklarını ve mücadelelerinde kendilerine her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Öztunç, şunları kaydetti:

"Partimiz, örgütlerimiz, partililerimiz, sizinle beraberiz. Yasal süreçte de bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bugün buraya gelerek, birilerine, sizin yanınızda olduğumuz mesajı vermek istedik. Merak etmeyin, rahat olun. İllaki bu işler durdurulur. Şunu da söyleyeyim, sadece burası değil, Türkiye'nin dört bir tarafı böyle. Sandık önünüze geldiği zaman siz de gereken cevabı verin artık. Sizin gücünüz sandıktır. Biz bugün yanınızdayız, siz de yarın bizim yanımızda olacaksınız."

Açıklamanın ardından bölgeden ayrılan Öztunç, partisinin İlçe Başkanlığını ve Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret etti. Daha sonra ilçe esnafıyla bir araya gelen Öztunç, buradan Gümeli beldesine geçerek 4 bin 117 yıllık porsuk ağacının bulunduğu bölgeyi gezdi.

Öztunç'a ziyaretlerinde, CHP Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve partililer eşlik etti.