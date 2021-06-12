CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Beraberindeki heyetle partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Öztunç, burada yaptığı konuşmada, hükümete sorular sorduklarını ancak cevap alamadıklarını savundu.

Öztunç, CHP'li belediyelerin salgın sürecinde milletin yanında olduğunu belirterek, "CHP'li belediyeler her türlü desteği verdi. 2 milyar 500 milyonluk nakdi destek verdi. Binlerce, yüzbinlerce insana gıda yardımı yaptı. Bu millet kendisiyle inatlaşan ve kendisine hakaret edenlere gereken cevabı da sandıkta verir, vermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in bir gazetede yer alan açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Öztunç, şunları kaydetti:

"Sayın Cemil Çiçek, bunu millete söyleme, bunu Erdoğan'a söyle. Sen onun Yüksek İstişare Kurulu üyesisin. Yüksek İstişare Kurulunda ne yapıyorsunuz? Sayın Cemil Çiçek, çık Cumhurbaşkanına de ki 'İddialar böyle, bunlar çok ciddi.' Yoksa tribüne oynama. Biz cesaretle bu tip konuların üzerine gitmeye devam edeceğiz."

"Millet İttifakı olarak, CHP olarak iktidara geliyoruz." diyen Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu herkes görüyor. CHP hızlı adımlarla iktidara doğru koşuyor. Ereğli'de, Alaplı'da belediyelerimizi aldık. İnşallah önümüzdeki seçimde kaybettiğimiz Zonguldak'ı yeniden alacağız. Zonguldak'ın 5 milletvekili var. 2 milletvekili az, biz en az 3 milletvekili istiyoruz. Bunun için de çalışmak, çabalamak zorundayız."

Öztunç, daha sonra beraberindekilerle Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.