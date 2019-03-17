Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı Belediye Başkan Adaylarına Destek Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı Belediye Başkan Adaylarına Destek Verdi

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Filyos, Saltukova ve Çaycuma'ya gelerek belediye başkan adaylarına destekte bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı Belediye Başkan Adaylarına Destek Verdi, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Filyos, Saltukova ve Çaycuma'ya gelerek belediye başkan adaylarına destekte bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımıcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yanı sıra, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş, Zonguldak İl Başkanı Hakkı Güney, Filyos Belediye Başkan Adayı Ülker Gerçek, Saltukova Belediye Başkan Adayı Alim Genç, Çaycuma Belediye Başkanı ve Adayı Bülent Kantarcı, önceki dönem Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öncelikli olarak Filyos Beldesi, Saltukova ve Çaycuma'ya Belediye Başkan Adaylarına ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Filyos sahilini partilesiyle gezerken şuan ki mevcut Başkan Ömer Ünal'in sahilde yapımına izin verdiği binalar hakkında bilgi alıp, eleştiride bulundu.

Salıcı, Çaycuma Ilçesi'nin Gemiciler mahallesindeki mitinge katılım sağladı. Mevcut Belediye Başkanı ve adayı Bülent Kantarcı 'nın 41 adet projelerini açıklayan slayt gösterisini izlediler. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:29 Kaynak: İHA

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