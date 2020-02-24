CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: "Bu yolsuzlukların incelenmesini kolaylaştıralım, cezaları... - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: 'Bu yolsuzlukların incelenmesini kolaylaştıralım, cezaları... - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: "Bu yolsuzlukların incelenmesini kolaylaştıralım, cezaları...

14 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yalova'dki yolsuzluk soruşturması haberlerine ilişkin, "CHP sizin gönderdiğiniz müfettişlere ihtiyaç duymayan kendi denetimini kendi yapan şeffaf bir parti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yalova'dki yolsuzluk soruşturması haberlerine ilişkin, "CHP sizin gönderdiğiniz müfettişlere ihtiyaç duymayan kendi denetimini kendi yapan şeffaf bir parti. Bu yolsuzlukların incelenmesini kolaylaştıralım, cezaları ağırlaştıralım. CHP buna gereken desteği verecek buyurun getirin Meclise" dedi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı basın toplantısı gerçekleştirdi. Salıcı, toplantı sonrası gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.


Salıcı, kurultayda başka adaylar olup olmayacağı sorusuna, "Bize gelmiş olan bir bilgi yok. Genel başkan adayı olmak için ne yapılacağı bellidir. Herhangi bir arkadaşımız adaylık açıklaması yapabilir. Tüzük işliyor. Hiç kimsenin aday olmak istiyorsa ne engelle karşılaşması söz konusu ne de başka bir şey söz konusu. Biz saygıyla karşılarız. Süreç bütün adaylar için aynı şekilde yürür" açıklamasını yaptı.


Yalova'daki yolsuzluk soruşturması haberlerine ilişkin konuşan Salıcı, "CHP sizin gönderdiğiniz müfettişlere ihtiyaç duymayan kendi denetimini kendi yapan şeffaf bir parti. Buradan bir şey çıkmaz. Bu yolsuzlukların incelenmesini kolaylaştıralım, cezaları ağırlaştıralım. CHP buna gereken desteği verecek buyurun getirin Meclise" diye konuştu. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Yalova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:07 Kaynak: İHA
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