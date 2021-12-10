CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Fethiye Belediyesi önünde bando eşliğinde karşılanan Salıcı'ya, Karaca tarafından çiçek takdim edildi. Karaca ile Salıcı, Belediye girişinde ilçenin doğası, zengin tarihi, yöresel ürünlerini içeren tanıtım haritasının önünde fotoğraf çektirdi.

Karaca, daha sonra konuğu Salıcı'yı makam odasında ağırladı.

Salıcı, Fethiye Belediyesini uzun zaman sonra ilk defa ziyaret ettiğini söyledi.

Türkiye'nin başka yerlerinde olduğu gibi Fethiye'de de CHP'yi büyüten işler yapıldığını belirten Salıcı, "Belediye başkanlarımız yüzümüzü ağartıyor. Örgütümüz de güzel işler yapıyor." dedi.

Karaca ise Salıcı'nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Salıcı'ya ziyaretinde Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve İlçe Başkanı Mehmet Demir de eşlik etti.