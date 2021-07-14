Üye Girişi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "CHP'li ilçe belediye başkanlarından büyükşehir belediye başkanı oluyor ve çok da güzel oluyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "CHP'li ilçe belediye başkanlarından büyükşehir belediye başkanı oluyor ve çok da güzel oluyor. CHP'li ilçe başkanlarından bakanlar göreceksiniz arkadaşlar. CHP'de bu kadrolar var." dedi.

Salıcı, kentteki bir otelde düzenlenen partisinin " Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye İlleri Bölge Toplantısı"nda, hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimini eleştirdi. Partisinin, Türkiye'yi yönetme azminde olduğunu belirten Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toplantılar, bunun hazırlık toplantılarıdır. Bu kadrolar bizde var, bu kadrolar aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine hazırlık yapan kadrolar. Hani bazen soruyorlar ya 'Kiminle yöneteceksiniz? CHP'nin kadroları var diyorsunuz, bize bir anlatın.' diye. Zannediyorlar ki tuzak soru, yani izah etmekte CHP'liler zorlanacak. Şu anda bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu, 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce Beylikdüzü Belediye Başkanıydı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul'u gayet güzel yönetiyor. Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın bir ilçesinin belediye başkanıydı, seçildi. Ankara'yı gayet güzel şekilde yönetiyor. Sayın Vahap Seçer, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek... İsimlerini arttırabilirim. CHP'li ilçe belediye başkanlarından büyükşehir belediye başkanı oluyor ve çok da güzel oluyor. CHP'li ilçe başkanlarından bakanlar göreceksiniz arkadaşlar. CHP'de bu kadrolar var."

Hatay'ın son günlerde hareketli günler yaşadığını, dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, bugün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kentte olduğunu hatırlatan Salıcı, "DEVA Partisi il kongresinde seçilecek arkadaşlara da buradan başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı - Son Dakika


Son Dakika

23 gündür havalimanında bekleyen Afgan aile için Valilik harekete geçti 15:39 23 gündür havalimanında bekleyen Afgan aile için Valilik harekete geçti Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi 15:31 Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi 15:16 Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi
Avusturya'yı tercih eden Barcelonalı Yusuf Demir'in, Türk Milli Takımı'nı seçme ihtimali doğdu 15:11 Avusturya'yı tercih eden Barcelonalı Yusuf Demir'in, Türk Milli Takımı'nı seçme ihtimali doğdu Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor 14:55 Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum 14:45 Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum
Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı 14:39 Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı Son Dakika: Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı 14:07 Son Dakika: Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı

Son Dakika Haberleri
15:30 Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi
15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı
15:00 Mesut Özil'in balmumu figürü, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte İstanbul'da sergilenmeye hazırlanıyor
14:59 Polis memurunun saldırısına kurban giden Hakkari İl Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı
14:55 Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor
14:41 İdari izne gönderildiğini öğrenen Anestezi teknikeri, hastane müdürünü 4 yerinden bıçakladı
14:40 TFF'den, sert çıkış! Uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
14:38 Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı
14:06 Son Dakika: Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
14:05 Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı
Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü! Müşteriler kısa süreliğine işlem yapamadı Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü! Müşteriler kısa süreliğine işlem yapamadı         
15:45
Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi         
15:38
Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı         
15:25
Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor         
15:16
Polis memurunun saldırısına kurban giden Hakkari İl Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı Polis memurunun saldırısına kurban giden Hakkari İl Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı         
15:00
Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor         
14:54
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi         
14:44
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı         
14:06
Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması geldi! İşte mesafeye göre ücret tablosu Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması geldi! İşte mesafeye göre ücret tablosu         
14:04
Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi         
13:36
Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun         
13:06
Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı         
12:59
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı         
12:01
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 15:51:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement