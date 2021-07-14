CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin bölge toplantısına katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "CHP'li ilçe belediye başkanlarından büyükşehir belediye başkanı oluyor ve çok da güzel oluyor. CHP'li ilçe başkanlarından bakanlar göreceksiniz arkadaşlar. CHP'de bu kadrolar var." dedi.

Salıcı, kentteki bir otelde düzenlenen partisinin " Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye İlleri Bölge Toplantısı"nda, hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimini eleştirdi. Partisinin, Türkiye'yi yönetme azminde olduğunu belirten Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toplantılar, bunun hazırlık toplantılarıdır. Bu kadrolar bizde var, bu kadrolar aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine hazırlık yapan kadrolar. Hani bazen soruyorlar ya 'Kiminle yöneteceksiniz? CHP'nin kadroları var diyorsunuz, bize bir anlatın.' diye. Zannediyorlar ki tuzak soru, yani izah etmekte CHP'liler zorlanacak. Şu anda bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu, 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce Beylikdüzü Belediye Başkanıydı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul'u gayet güzel yönetiyor. Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın bir ilçesinin belediye başkanıydı, seçildi. Ankara'yı gayet güzel şekilde yönetiyor. Sayın Vahap Seçer, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek... İsimlerini arttırabilirim. CHP'li ilçe belediye başkanlarından büyükşehir belediye başkanı oluyor ve çok da güzel oluyor. CHP'li ilçe başkanlarından bakanlar göreceksiniz arkadaşlar. CHP'de bu kadrolar var."

Hatay'ın son günlerde hareketli günler yaşadığını, dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, bugün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kentte olduğunu hatırlatan Salıcı, "DEVA Partisi il kongresinde seçilecek arkadaşlara da buradan başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.