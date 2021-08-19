CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, İzmir'de partisinin bölge toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin iktidar olacağına ve Türkiye'nin aydınlık geleceğini kuracağına inandığını belirterek "Bunun için sandığın buraya gelmesi gerekiyor ve bizim, çalışmalarımızı o sandık buraya gelene kadar arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

CHP'nin İzmir ve Manisa Bölge Toplantısı, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantının açılışında değerlendirmelerde bulunan Oğuz Kaan Salıcı, siyasi iktidarın salgın sürecini yönetmekte başarısız olduğunu iddia ederek aşılama konusunda sürekli farklı açıklamalar yapıldığını savundu. Salıcı, CHP'li belediyelerin bu süreçte mütevazı bütçelerle halka ekonomik destek sağladığını, askıda faturayı uygulamaya koyduklarını, veresiye defterlerini kapattıklarını söyledi.

Orman yangınlarına ilişkin tedbir ve hazırlıkların önceden yapılmadığını öne süren Salıcı, " Manavgat'a ve Muğla'ya gittik. Manzara göründüğünden daha kötüydü. Hava karardıktan sonra itfaiye, arazöz, helikopter çalışamıyor. Gece görüşü olmadığı için. Çalışacak tek şey yangın söndürme uçakları o da bizde yok. Sel felaketiyle karşılaştık. İktidarın önlem alması gerekiyordu. Merkezi iktidar, oradaki basiretsiz yöneticiler dere yataklarına oturma izni verdiler." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriyelilere kucak açtığını ancak Suriye'de savaşın sonlanması için siyasi iktidarın çaba göstermediğini ileri süren Salıcı, şöyle devam etti:

"Biz ırkçı falan değiliz, nefret diline sahip insanlar değiliz. Evrensel barışa, dostluğa, dayanışmaya inanan insanlarız, sosyal demokrat bir partiyiz. Ama Türkiye'nin bir sığınmacı problemi olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bunun AK Parti'nin bakışıyla, bu anlayışla çözülebilmesini mümkün görmüyoruz." dedi. Bu sorunların hepsini çözecek kadro ve iradenin CHP'de olduğunu savunan Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin bütün kadrolarında, yaşamış olduğumuz bu ağır sorunları çözecek bir irade var. Bunun için sandığın buraya gelmesi gerekiyor ve bizim, çalışmalarımızı o sandık buraya gelene kadar arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. CHP'nin iktidar olacağına, Türkiye'nin aydınlık geleceğini kuracağına ve yepyeni siyasi aktörlerle bu ülkeyi düze çıkaracağına inanıyorum." diye konuştu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de ülkenin içinden geçtiği zor koşulların kader ve fıtrat olmadığını, iktidarın siyasi tercihlerinin bir sonucu olduğunu savundu.

İktidarın eşitlik, özgürlük, demokrasi, adalet, laiklik ve cumhuriyet değerlerini getirecek bir siyasi anlayışla değişmesi halinde tablonun değişeceğini aktaran Böke, "Türkiye'nin kaybedecek günü kalamamıştır. Derhal sandığı halkın karşısına koyup, halkın tercihini dile getirmesine imkan verilmesi çağrısını dile getiriyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de konuştuğu toplantı, basına kapalı olarak devam etti.