Seyit Torun: "Değişmesi Gereken Bu İktidar, Değişmesi Gereken Recep Tayyip Erdoğan"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adıyaman'da; "Son 4 yılda üç Hazine ve Maliye Bakanı, dört Merkez Bankası Başkanı, beş TÜİK Başkanı değişti ama sorunlarımız çözülmedi, sorunlarımız değişmedi. Değişmesi gereken bu iktidar, değişmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan" dedi. Torun, 2022 KPSS sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin; "ÖSYM başkanını görevden aldılar af dilediler. Biz sizin FETÖ taktiğiyle hareket ettiğinizi zaten biliyoruz. Bunu ilk defa yapmıyorsunuz zaten. Siz şikayet makamı değil icra makamısınız" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında; Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Antalya Milletvekili Cavit Arı'dan oluşan Yerel Yönetimler Heyeti, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu. Torun, CHP Adıyaman İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Adıyaman'ımız tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla çok güzide bir ilimiz. Medeniyetlerin kurulduğu ve geçmişinde birçok medeniyetin ev sahipliği yaptığı bir ilimizi. Maalesef yıllardık iktidar her türlü sözü verip buradan en güçlü desteği almasına rağmen Adıyamanlı hemşehrilerimizin sorunlarını çözmekte yeterli olamamıştır.

Bugün Adıyaman deyince aklımıza sarı tütünü gelir, o kaliteli tütünü gelir, dünyaca ünlü tütünü gelir. 750 bin insanın gelir elde ettiği, ekonomik olarak geçimini sağladığı bir ürün ama maalesef tütün üreticisi perişan. Çıkardıkları bir yasayla birlikte 3-6 ay arasında hapis cezası getirilmesi üreticimize verilebilecek en büyük ceza. Bu insanlar üretiyor ve dünyayla yarışacak bir ürün üretiyor ama siz uyuşturucu tacirlerine göz yumuyorsunuz, gözünüzü tütün üreticisine dikmişsiniz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Burada kazanan kim oluyor, büyük holdingler, Amerikan şirketleri.

"KENDİ ÜRETİCİSİNE SAHİP ÇIKMAYAN BİR İKTİDAR MAALESEF HALKIN İKTİDARIN OLAMAZ, OLSA OLSA BELLİ LOBİLERİN İKTİDARI OLUR"

Üretici sahipsiz. Yıllardır Adıyaman'ımızda sulama projeleri bitirilemedi. Suyun bitişiğinde, göletlerin bitişiğinde olan Adıyaman maalesef yıllardır su beklentisi içinde, yaklaşık 152 bin hektar tarım alanı tapulaştırma bekliyor. Çiftçilerimiz tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borçlarından mağdur durumda. Siz üreticiyi, tarımı desteklemeyeceksiniz de şimdiki Tarım Bakanının söylediği gibi Venezüella'da mı tarım yapacaksınız? Kendi üreticisine sahip çıkmayan bir iktidar maalesef halkın iktidarın olamaz, olsa olsa belli lobilerin iktidarı olur.

Adıyaman'ımızda 2022 yatırım programında eğitim için 59 proje öngörülmüş 27'sininödenek yok. Sağlıkta 21 proje öngörülmüş 10'unun ödeneği yok. Tarımda 48 yatırım projesi görülüyor, 9 projenin ödeneği yok. Turizmde Nemrut Dağı restorasyonu için hala proje başlanamadı. Amaç bunu koy sen programa nasıl olsa Adıyamanlılar da buna inanır, yapılacak ümidiyle bekler, Adıyamanlılar her şeyin farkında. Bunların siyasi propaganda amaçlı yapıldığı biliyor.

"BU RAKAMLAR SARAYIN AÇIKLADIĞI RAKAMLARDIR, HALKIN ENFLASYONU ONUN EN AZ İKİ"

Dün enflasyon rakamları açıklandı. Devletin istatistik kurumu TÜİK, Sayın Genel Başkanımız önüne gidip bilgi almak istedi, izin vermediler. Aslında amacı şuydu; TÜİK'e dikkat çekmek çünkü TÜİK vesayet altında. İktidar bugün hangi rakamı açıklanmasını istiyorsa onu açıklıyor. TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon yüzde 2,4; yıllık enflasyon ise yüzde 79,5 ama ENAG'ın yaptığı aylık enflasyon yüzde 5, yıllık enflasyon ise 176. Bunu zaten sizde çarşıya pazara çıkınca görüyorsunuz. Bu rakamlar sarayın açıkladığı rakamlardır, halkın enflasyonu onun en az iki, üç katı değerli arkadaşlar. Erdoğan her zaman olduğu gibi ülkedeki bütün sorunları dışarıya bağlıyor. 'Bugün içinde bulunduğumuz durumda diyor ki her yerde var enflasyon biz de etkileniyoruz' diyor.

"DEĞİŞMESİ GEREKEN BU İKTİDAR, DEĞİŞMESİ GEREKEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Dünyada son bir yılda gıda fiyatlarındaki artış ortalaması yüzde 23 bizde yüzde 95, et fiyatlarındaki artış yüzde 13 bizde 190. Dünyada tahıl ürünleri enflasyonu yüzde 28, bizde yüzde 118, şeker fiyatlarındaki artış yüzde 9 bizde ise yüzde 153. Son 4 yılda üç Hazine ve Maliye Bakanı, dört Merkez Bankası Başkanı, beş TÜİK Başkanı değişti ama sorunlarımız çözülmedi, sorunlarımız değişmedi. Değişmesi gereken bu iktidar, değişmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan.

"MİLLETİ EKONOMİST YAPTILAR"

Bunların gelecekler ilgili hiçbir kaygısı yok çünkü vatandaşlarının derdinde değiller. Kendi geleceklerini kurtarma çabası içerisindeler. Her geçen gün ekonominin getirdiği yük artıyor, her birimiz maalesef geçinmekte güçlük çekiyoruz. Artık yoksulluğu geçtiği vatandaş açlıkla boğuşuyor, karnını doyurmakla boğuşuyor. Evine ekmek getirmekle boğuşuyor. Cebinde parası olmayınca da kredi kartlarına yükleniyor. Milleti ekonomist yaptılar. Borçlarını ödeyebilmek için her türlü çareyi bulmaya çalışıyor.

2021 yılının ilk 6 ayıda kredi katı borç takibine düşen kişi sayısı 408 bindi. 2022'nin ilk 6 ayında bu sayı 748 bin kişi oldu. Toplamda kredi kartı borç takibinde olan kişi sayısı 4,1 milyon kişi oldu.

"NE YAPSAK EN ETSEK DE BELEDİYELERİ HALKIN GÖZÜNDE DÜŞÜRSEK DİYORLAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sayın Özhaseki, belediyelerimize laf atmış. Bunlar hala 31 Mart'tı sindiremediler içine. O günden bugüne belediyelerimize her türlü baskıyı, engellemeleri yapmalarına rağmen belediyelerimizin sorunları çözmesi tıkır tıkır çalışması, vatandaşlarımıza hizmet etmesi bunları öyle rahatsız etmiş ki…Ne yapsak ne etsek de belediyeleri halkın gözünde düşürsek diyorlar. Düşüremezsiniz, vatandaşımız her şeyin farkında.

"ÖSYM BAŞKANINI GÖREVDEN ALDILAR AF DİLEDİLER. BİZ SİZİN FETÖ TAKTİĞİYLE HAREKET ETTİĞİNİZİ ZATEN BİLİYORUZ"

KPSS soruları…ÖSYM başkanını görevden aldılar af dilediler. Biz sizin FETÖ taktiğiyle hareket ettiğinizi zaten biliyoruz. Bunu ilk defa yapmıyorsunuz zaten. Siz şikayet makamı değil icra makamısınız. Balık baştan kokar. KPSS'ye girip de yüksek puan alan kardeşlerimizin de hakkının nasıl yendiğini biliyoruz. O insanların hakkını sözlüde yediğinizi biliyoruz. Bu haksızlığınızı ilk seçimde son vereceğiz.

"GİDİYORLAR, GİDECEKLER VE HALKIN İKTİDARI GELECEK"

Seçimlere 1 yıldan daha az bir zaman kaldı. Hep beraber sahadayız. Sayın Genel Başkanımız, Anadolu'yu, Trakya'yı adım adım geziyor. Bizler verdiğimiz sözü tutarız. Halkımız çaresizlik içerisinde çözüm bekliyor. Bu çözümleri de biz oluşturacağız; bu ülkenin sorunlarını çözecek sermaye birikimi de var, insan kaynağı da var. Bu iktidarın artık bu ülkeye faydası kalmamıştır, gidiyorlar, gidecekler ve halkın iktidarı gelecek."