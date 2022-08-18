Seyit Torun: Türkiye'de Her Şeyin Fiyatı Artarken Bir Tek Fındığın Fiyatı Düşüyorsa Bu, Üreticiye İhanet Etmektir

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP iktidarının fındık politikasını eleştirerek, "Önce fındığı 54 lira açıkladılar, bir gün sonra 52 liraya düşürdüler. Şu anda fındık, serbest piyasada 43 lira civarında. Fındığı biz üretiyoruz ama fiyatını yabancı şirketler belirliyorsa, Türkiye'de her şeyin fiyatı artarken bir tek fındığın fiyatı düşüyorsa bu, üreticiye ihanet etmektir" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, bugün yaptığı açıklamada, AKP iktidarının bu yıl 54 lira olarak açıkladığı fındık fiyatının serbest piyasada 43 liraya kadar düştüğünü vurguladı. Torun, şunları söyledi:

"AÇIKÇA MİLLETE YALAN SÖYLEDİLER"

"Bu iktidar, fındık üreticisine yalan söylemeye, üreticiyi kandırmaya devam ediyor. Önce fındığı 54 lira açıkladılar, bir gün sonra 52 liraya düşürdüler. Açıkça millete yalan söylediler. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bakıyoruz, fındığı 52 liradan bile almamak için bin dereden su getiriyor. 'Yüzde 6 nem var, rutubet var' diyerek fiyat kırmaya hazırlanıyor. Defalarca çağrı yaptık; 'alım yeri sayıları az, üreticiyi mağdur etmeyin, bu sayıyı artırın' dedik. Ama hala hiçbir adım atmıyorlar. Sormak istiyoruz; yahu siz üreticiye düşman mısınız?

"FİYAT 2,5 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜYSE BUNUN SORUMLUSU İKTİDARDIR"

Serbest piyasa fiyatlarına bakıyoruz; tam bir hayal kırıklığı. Şu anda fındığın kilogramı, serbest piyasada 43 lira civarında. İktidarın aldığı bir önlem var mı? Yok. '54 lira' dedikleri fındık fiyatı şu anda 43 liraya, yani 2,5 doların altına düştüyse bunun sorumlusu, bu iktidardır. Fındığı biz üretiyoruz ama fiyatını yabancı şirketler belirliyorsa, Türkiye'de her şeyin fiyatı artarken bir tek fındığın fiyatı düşüyorsa bu, üreticiye ihanet etmektir.

"BU İKTİDAR, BU YIL FINDIK FİYATINI SON KEZ AÇIKLAMIŞTIR"

Kıymetli üreticilerimiz, mağdur olduğunuzu biliyoruz ama asla umutsuzluğa kapılmayın. Bu iktidar, bu yıl fındık fiyatını son kez açıklamıştır. Artık iktidar değişecek ve bu mağduriyetler son bulacak. İnşallah iktidara geldiğimizde, 2023'ün fındık fiyatını hep beraber belirleyeceğiz. İşte o zaman, fındık üreticisi de alın terinin karşılığını alacak. Bizim iktidarımızda yerli üreticimiz, asla ve asla yabancı şirketlere teslim edilmeyecek."