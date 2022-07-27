CHP'li Torun'dan, Bakan Kurum'a Ankapark Yanıtı: "Ankara'ya İhanetin Üstünü Kuru Hamasetle Örtemez, Hesap Vermekten Kaçamazsınız" - Son Dakika
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CHP'li Torun'dan, Bakan Kurum'a Ankapark Yanıtı: "Ankara'ya İhanetin Üstünü Kuru Hamasetle Örtemez, Hesap Vermekten Kaçamazsınız"

27.07.2022 15:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre Bakanı Murat Kurum’un, iki yıllık mahkeme sürecinin ardından yeni devredilen Ankapark için “Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekânın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız” demesini eleştirdi. Torun, “Ankara'ya ihanetin üstünü kuru hamasetle örtemez, hesap vermekten kaçamazsınız. Bu ucubeye 801 milyon dolar harcayan da çürümeye terk eden de sizin iktidarınız. Milletten özür dileyeceğiniz yerde hala belediyemizi suçlayarak ancak komik duruma düşersiniz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre Bakanı Murat Kurum'un, iki yıllık mahkeme sürecinin ardından yeni devredilen Ankapark için " Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız" demesini eleştirdi. Torun, "Ankara'ya ihanetin üstünü kuru hamasetle örtemez, hesap vermekten kaçamazsınız. Bu ucubeye 801 milyon dolar harcayan da çürümeye terk eden de sizin iktidarınız. Milletten özür dileyeceğiniz yerde hala belediyemizi suçlayarak ancak komik duruma düşersiniz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma töreninde Ankapark ile ilgili olarak bugün şunları söyledi:

"Biz hep şunu söyledik; 'Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun milletin faydasına çözülmeli' dedik. 'Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir' dedik. Fakat bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz. Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz. Eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız."

Kurum'un bu sözlerine yanıt CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Torun, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"ANKARA'YA İHANETİN ÜSTÜ KURU HAMASETLE ÖRTEMEZ, HESAP VERMEKTEN KAÇAMAZSINIZ"

"Sayın Bakan; Ankara'ya ihanetin üstünü kuru hamasetle örtemez, hesap vermekten kaçamazsınız! Bu ucubeye 801 milyon dolar harcayan da çürümeye terk eden de sizin iktidarınız. Milletten özür dileyeceğiniz yerde hala belediyemizi suçlayarak ancak komik duruma düşersiniz.

Soruyoruz: Ankapark yıllardır oradaydı, şimdi mi aklınız başınıza geldi? Belediyemiz mahkemelerde hukuk mücadelesi verirken, siz neredeydiniz? Ankapark'ta yıllardır hiçbir yetkisi olmayan ve daha birkaç gün önce devralan belediyemizi suçlamayı hangi vicdana sığdırıyorsunuz?

Yıllardır Ankapark'a girecek yetkisi olmayan, buna rağmen çevre güvenliğini sağlayarak hırsızlığı önlemeye çalışan belediyemiz, şimdi hemen tespitleri yaparak milletin hakkını koruyor. Sizin yapacağınız iş; belediyemizi suçlamak değil, teşekkür etmek ve halktan özür dilemektir."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Ankapark, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Torun'dan, Bakan Kurum'a Ankapark Yanıtı: 'Ankara'ya İhanetin Üstünü Kuru Hamasetle Örtemez, Hesap Vermekten Kaçamazsınız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Torun'dan, Bakan Kurum'a Ankapark Yanıtı: "Ankara'ya İhanetin Üstünü Kuru Hamasetle Örtemez, Hesap Vermekten Kaçamazsınız" - Son Dakika
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